  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

財經| 調查：養一隻寵物高達68萬元，不足一半受訪者投保寵物保險

12/03/2024

．投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元

．以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元

．估計香港寵物保險的市場滲透率約為5%，較日本市場的14%低

 

虛擬保險公司OneDegree委託獨立市場調查機構Ipsos進行寵物主人消費調查，發現有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元。以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元。

 

　　虛擬保險公司OneDegree委託獨立市場調查機構Ipsos進行寵物主人消費調查，發現有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元。以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元。

推薦閱讀：

《駐滬專電》上海將推進生物製品分段生產試點政策

上海市藥品監督管理局今日發布《關於對標改革持續打造藥品監管領域一流營商環境的若干措施》，提出上海將探索推進生產工藝較為成熟且臨床急需的生物製品........

【國際要聞】未按時出庭指證，波音客機質檢問題吹哨人離奇自殺

據英國BBC報道，曾率先揭發波音787夢想客機生產質量問題的62歲吹哨人巴內特(John Barnett)，在南卡羅來納州參與一宗針對波音的舉報官司期間


　　調查於今年2月於網上進行，共訪問526名飼養貓狗的寵物主人。綜合所有受訪寵物主人回答，每月於寵物身上花費逾1萬元的寵物主人佔7.4%。以消費項目分類，其中金額最大的消費項目為寵物糧食及零食，佔19.4%，其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%。


　　調查指，有16%受訪者表示從未聽過寵物保險；在知道寵物保險的84%受訪者之中，不足一半(48%)現時有為寵物投保寵物保險。


　　OneDegree副行政總裁周美華表示，粗略估計香港寵物保險的市場滲透率約為5%，較日本市場的14%低，醫療保障不足容易令寵物主人失去預算，甚至做成棄養問題，OneDegree在本港推廣保障更全面的寵物CEO Plan，協助寵物主人減輕醫療開支所造成的負擔。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-12｜萬科債務談判遇阻 國資背景亦難救？｜鋰電股升勢已完？｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02399

中國安儲能源

0.270

異動股

02618

京東物流

8.590

異動股

08187

積木集團

0.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02399 中國安儲能源
  • 0.270
  • 02618 京東物流
  • 8.590
  • 08187 積木集團
  • 0.530
  • 00016 新鴻基地產
  • 79.750
  • 09885 藥師幫
  • 9.510
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 16.680
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 29.700
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 98.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.360
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 170.800
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 290.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00388 香港交易所
  • 249.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.400
報章貼士
  • 00014 希慎興業
  • 12.860
  • 目標︰--
  • 01308 海豐國際
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 209.600
  • 內房 More
  • 06878 鼎豐集團汽車－新
  • 0.172
  • ＡＩ More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.920
即時重點新聞

12/03/2024 16:13  恒指升505點收報17093，龍湖海底撈飆14%小米漲11%

12/03/2024 13:47  《異動股》李寧急升逾兩成觸市調，傳李寧本人正考慮私有化公司

12/03/2024 12:05  《午市前瞻》恒指萬七點後市關鍵，小米氣氛好惟新車銷情待觀察

12/03/2024 09:03  【比特幣】比特幣曾高見72000美元，市值超越白銀

12/03/2024 10:15  【比特幣】倫交所第二季開始接受比特幣及以太幣ETN上市申請

12/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒０１億元，買中行沽南方恒生科技

12/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】富瑞大削科技股目標，滙證降蔚來兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

12/03/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８２２５，一周拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際6個月定存息4.23厘，富邦一年4.1厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財經| 調查：養一隻寵物高達68萬元，不足一半受訪者投保寵物保險新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】償債壓力未消，內房二元悖論
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

買不買英偉達？
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜拆解美國重磅非農數據 | 日本具備結束負利率條件？ | 日圓見底回升？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清三代琺瑯彩與後仿有何分別？如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品？
人氣文章

Art & Living

奧斯卡2024：《奧本海默》Robert Downey Jr.首獲奧斯卡最佳男配角！因濫藥二次被補、演反派走出Iron Man定型！羅拔唐尼是如何走過？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
《IQ博士》、《龍珠》作者鳥山明急性硬膜下血腫病逝！醫生拆解常見症狀、致命率達百分之九十！長者跌倒無明顯創傷別忽視新文章
人氣文章
日本雜誌評測18款粉底產品！6款獲A級！no.1定妝效果、緊緻度、使用難易度均奪4.5分表現出色！最平$114！即睇完整名單 新文章
人氣文章
德國62歲男29個月內自行注射217劑新冠疫苗！從未確診＋無副作用？大學研究：屬個別案例不建議過度接種
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2024 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2024
財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金