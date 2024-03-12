財經| 調查：養一隻寵物高達68萬元，不足一半受訪者投保寵物保險

．投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元

．以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元

．估計香港寵物保險的市場滲透率約為5%，較日本市場的14%低

虛擬保險公司OneDegree委託獨立市場調查機構Ipsos進行寵物主人消費調查，發現有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元。以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元。

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調查於今年2月於網上進行，共訪問526名飼養貓狗的寵物主人。綜合所有受訪寵物主人回答，每月於寵物身上花費逾1萬元的寵物主人佔7.4%。以消費項目分類，其中金額最大的消費項目為寵物糧食及零食，佔19.4%，其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%。



調查指，有16%受訪者表示從未聽過寵物保險；在知道寵物保險的84%受訪者之中，不足一半(48%)現時有為寵物投保寵物保險。



OneDegree副行政總裁周美華表示，粗略估計香港寵物保險的市場滲透率約為5%，較日本市場的14%低，醫療保障不足容易令寵物主人失去預算，甚至做成棄養問題，OneDegree在本港推廣保障更全面的寵物CEO Plan，協助寵物主人減輕醫療開支所造成的負擔。

撰文：經濟通採訪組

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