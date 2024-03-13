比特幣| 比特幣逼近73000美元，分析料中期邁向8萬美元

彭博數據顯示，比特幣最高升至72968美元

CoinShares的數據顯示，上周流入加密資產的金額達到27億美元

市場部分分析認為比特幣仍有上漲空間

比特幣在昨天紐約市早段再創新高，彭博數據顯示，比特幣最高升至72968美元，而CME的比特幣3月期貨價格亦曾升至73775美元的上市新高。

推薦閱讀:

【美國大選】特朗普跨過黨團代表票門檻，篤定於11月挑戰拜登

美國前總統特朗普在周二（12日）贏得喬治亞等多個州的共和黨初選，獲得1215張黨團代表票，穩操總統候選人地位，將在11月的總統選舉中與爭取連任的拜登總統對決，重演2020年大選翻版........

【外圍經濟】豐田完全滿足工會的加薪要求，助日本央行結束負利率

日本央行考慮結束負利率之時，豐田汽車連續第四年完全滿足工會提出的加薪和獎金要求，協助日本經濟形成可持續的薪資-通脹周期........

CoinShares的數據顯示，上周流入加密資產的金額達到27億美元，大部分是投入比特幣。美國在1月11日推出現貨比特幣ETF，是近期比特幣升勢的關鍵驅動因素。貝萊德及富達投資等公司的ETF迄今吸引到了約95億美元淨流入。



雖然倫敦證券交易所將接受比特幣及以太幣的交易所交易票據(ETN)上市申請，但仍禁止散戶參與，泰國證券監管機構則暗示將向散戶開放海外加密貨幣ETF。



市場部分分析認為比特幣仍有上漲空間。Fairlead Strategies LLC的技術分析師Katie Stockton認為，比特幣中期可升至8萬美元。

撰文：經濟通市場國金組

2024-03-13｜大成交破頂 港股係狼來了定真轉勢？｜科技股大幅追落後 倉位部署做膽？｜小米造車 追入仍可取？｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解