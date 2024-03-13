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比特幣| 比特幣逼近73000美元，分析料中期邁向8萬美元

13/03/2024

  • 彭博數據顯示，比特幣最高升至72968美元

  • CoinShares的數據顯示，上周流入加密資產的金額達到27億美元

  • 市場部分分析認為比特幣仍有上漲空間

 

 

比特幣| 比特幣逼近73000美元，分析料中期邁向8萬美元

 

　　比特幣在昨天紐約市早段再創新高，彭博數據顯示，比特幣最高升至72968美元，而CME的比特幣3月期貨價格亦曾升至73775美元的上市新高。

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　　CoinShares的數據顯示，上周流入加密資產的金額達到27億美元，大部分是投入比特幣。美國在1月11日推出現貨比特幣ETF，是近期比特幣升勢的關鍵驅動因素。貝萊德及富達投資等公司的ETF迄今吸引到了約95億美元淨流入。


　　雖然倫敦證券交易所將接受比特幣及以太幣的交易所交易票據(ETN)上市申請，但仍禁止散戶參與，泰國證券監管機構則暗示將向散戶開放海外加密貨幣ETF。


　　市場部分分析認為比特幣仍有上漲空間。Fairlead Strategies LLC的技術分析師Katie Stockton認為，比特幣中期可升至8萬美元。

撰文：經濟通市場國金組

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