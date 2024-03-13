外圍經濟| 美國通脹頑固，市場擔心聯儲局向下修訂年內減息幅度

2月份消費者物價指數(CPI)按年上升3.2%，略高於1月份的3.1%

根據CME的FedWatch，利率期貨市場預期3月份維持利率不變的機會率達到99%，6月份減息25基點的機會率升至昨天的62.4%

油組減產受阻致油價下跌

昨天(12日)美國勞工部公布，2月份消費者物價指數(CPI)按年上升3.2%，略高於1月份的3.1%，核心CPI按年升幅則由3.9%放緩至3.8%。

推薦閱讀:

【俄烏開戰】俄羅斯周末舉行總統選舉，普京警告美軍勿進入烏克蘭

俄羅斯即將於周五（15日）至周日（17日），一連三日舉行總統選舉投票........

《本港經濟》許正宇：資本投資者入境計劃已正式收到的申請

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌「財庫論」表示，「新資本投資者入境計劃」於3月1日啟動後，反應熱烈，查詢超過600個，並已正式收到申請........

不過，聯儲局主席鮑威爾早前曾表示，有信心距離減息時間愈來愈近，令市場相信聯儲局即將減息，但根據CME的FedWatch，利率期貨市場預期3月份維持利率不變的機會率達到99%，6月份減息25基點的機會率則由3月11日的59.6%，升至昨天的62.4%。

油組減產受阻致油價下跌

然而，有市場分析擔心，通脹的黏性令聯儲局更難達到2%通脹目標，當局會否在3月份經濟預測中，將今年減息幅度由75基點向下調整至50基點。



另一方面，受到美國通脹略為回升，以及OPEC在月度報告中顯示，伊拉克產量連續第二個

月超過其配額，令最新減產行動遇到阻礙，國際油價下跌。昨晚紐約4月WTI期油下跌0.5%，收報每桶77.56美元，布蘭特期5月期油亦跌0.4%，收報每桶81.92美元。

撰文：經濟通市場國金組

2024-03-13｜美國年內減息「3」變「2」？ | NVDA拆股機會有幾高？| 甲骨文Q3業績有驚喜｜GLOBAL Wednesday｜#王榮昆 #直播 #hottalk1點鐘

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解