  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

外圍經濟| 美國通脹頑固，市場擔心聯儲局向下修訂年內減息幅度

13/03/2024

  • 2月份消費者物價指數(CPI)按年上升3.2%，略高於1月份的3.1%

  • 根據CME的FedWatch，利率期貨市場預期3月份維持利率不變的機會率達到99%，6月份減息25基點的機會率升至昨天的62.4%

  • 油組減產受阻致油價下跌

 

 

外圍經濟| 美國通脹頑固，市場擔心聯儲局向下修訂年內減息幅度

 

昨天(12日)美國勞工部公布，2月份消費者物價指數(CPI)按年上升3.2%，略高於1月份的3.1%，核心CPI按年升幅則由3.9%放緩至3.8%。

推薦閱讀:

【俄烏開戰】俄羅斯周末舉行總統選舉，普京警告美軍勿進入烏克蘭

俄羅斯即將於周五（15日）至周日（17日），一連三日舉行總統選舉投票........

《本港經濟》許正宇：資本投資者入境計劃已正式收到的申請

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌「財庫論」表示，「新資本投資者入境計劃」於3月1日啟動後，反應熱烈，查詢超過600個，並已正式收到申請........

　　不過，聯儲局主席鮑威爾早前曾表示，有信心距離減息時間愈來愈近，令市場相信聯儲局即將減息，但根據CME的FedWatch，利率期貨市場預期3月份維持利率不變的機會率達到99%，6月份減息25基點的機會率則由3月11日的59.6%，升至昨天的62.4%。

 

油組減產受阻致油價下跌

 

　　然而，有市場分析擔心，通脹的黏性令聯儲局更難達到2%通脹目標，當局會否在3月份經濟預測中，將今年減息幅度由75基點向下調整至50基點。


　　另一方面，受到美國通脹略為回升，以及OPEC在月度報告中顯示，伊拉克產量連續第二個
月超過其配額，令最新減產行動遇到阻礙，國際油價下跌。昨晚紐約4月WTI期油下跌0.5%，收報每桶77.56美元，布蘭特期5月期油亦跌0.4%，收報每桶81.92美元。

撰文：經濟通市場國金組

2024-03-13｜美國年內減息「3」變「2」？ | NVDA拆股機會有幾高？| 甲骨文Q3業績有驚喜｜GLOBAL Wednesday｜#王榮昆 #直播 #hottalk1點鐘

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08320

沛然環保

0.088

異動股

02211

大健康國際

0.054

異動股

00007

智富資源投資

0.016

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,158.19
    +152.70 (+0.391%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,168.41
    -6.86 (-0.133%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,177.88
    -87.76 (-0.540%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升250.880
變動率︰+1.008%
較港股︰+0.11%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升64.871
變動率︰+0.977%
較港股︰+0.03%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.029
變動率︰-1.142%
較港股︰-0.27%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.601
變動率︰-1.876%
較港股︰-6.81%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.405
變動率︰+8.732%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升176.260
變動率︰+7.640%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升110.340
變動率︰+4.816%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升123.591
變動率︰+4.596%
精選美股 More
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升62.550
變動率︰+4.198%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升5.235
變動率︰+3.458%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升78.815
變動率︰+3.215%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌194.393
變動率︰-4.126%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/03/2024 11:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/03/2024 11:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08320 沛然環保
  • 0.088
  • 02211 大健康國際
  • 0.054
  • 00007 智富資源投資
  • 0.016
  • 01872 冠轈控股
  • 0.102
  • 02048 易居企業控股
  • 0.127
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 16.720
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 29.300
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 99.350
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.410
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 171.900
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.300
  • 00388 香港交易所
  • 250.600
  • 00001 長和
  • 41.550
  • 00700 騰訊控股
  • 290.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.000
報章貼士
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 101.900
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 104.200
  • 目標︰$109.00
  • 06826 昊海生物科技
  • 42.500
  • 目標︰$43.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.107
即時重點新聞

13/03/2024 16:39  《盤後部署》恒指高位整固後市仍看升，航空業回暖國航上望5元

13/03/2024 18:06  國泰指國航擬增持公司股權純屬揣測，太古無意減持股份

13/03/2024 17:18  國泰：運力全面恢復延至明年因人手因素，今年多請5百名機師

13/03/2024 18:25  禁售期快屆滿股價大插，途虎：投資者應更關注公司長期價值

13/03/2024 17:57  瑞銀傳至3月底擬裁員70人，香港新加坡是重災區

13/03/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１４億元，買盈富沽美團

13/03/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】建銀大削平保兩成目標，中信里昂微降李寧目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

13/03/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３１，兩周拆息較上日軟至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 碧桂園境內債利息逾期，股匯皆跌，河北食店爆炸2死新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰去年虧轉盈恢復派息，獲大行祝福股價高飛，可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟| 美國通脹頑固，市場擔心聯儲局向下修訂年內減息幅度新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜萬科債務談判遇阻 國資背景亦難救？｜鋰電股升勢已完？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】AI推動核能復興，「能源」文章今年有看頭
人氣文章

玩樂 What’s On

日本旅遊津貼開始申請！每人每晚補貼一半住宿費！只限4個縣/ 津貼上限幾多/ 申請方式公開！睇埋指定住宿名單 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？
人氣文章

Art & Living

季豐軒於「三三不盡」之年，帶來謝景蘭早年作品展「潛韻欲動」、白明個展「百維交匯」
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
網紅日本買現切三文魚驚現寄生蟲蠕動！見到一字眼勿生吃！醫生：海獸胃線蟲嚴重可致腸胃穿孔！提防6大有蟲高危食物 新文章
人氣文章
《IQ博士》、《龍珠》作者鳥山明急性硬膜下血腫病逝！醫生拆解常見症狀、致命率達百分之九十！長者跌倒無明顯創傷別忽視
人氣文章
彭于晏瘦身減肥秘技公開！鋼條身型 + 體脂維持百分之八！肥仔變男神靠6招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 23:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2024
神州經脈 | 碧桂園境內債利息逾期，股匯皆跌，河北食店爆炸2死
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金