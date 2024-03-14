港股|港交所| 港府據報擬縮減惡劣天氣開市計劃，9或10號風波續停市

．《彭博》引述知情人士報道，港府正考慮收窄在惡劣天氣期間維持市場運作的計劃

．其中一個選項是在最高颱風警報，即9號或10號颱風信號期間，繼續維持停市

．知情人士稱，打風不停市機制的最終規則仍在制定中

據《彭博》引述知情人士報道，港府正考慮收窄在惡劣天氣期間維持市場運作的計劃，作為避免停市討論的一部分，其中一個選項是在最高颱風警報，即9號或10號颱風信號期間，繼續維持停市。

推薦閱讀：

《駐京專電》國務院任命陳曉東為外交部副部長

國務院任免國家工作人員，任命陳曉東為外交部副部長........

《港元利率》隔夜拆息創近一周新高，一個月期結束三連跌

港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息升9基點，報3.80071厘，見近一周新高，與樓按相關的一個月拆息亦結束三連跌.......



據知情人士稱，新方案並未受到參與談判各方的廣泛歡迎，指它更像是一個中間立場解決方案，旨在幫助在惡劣天氣下繼續運營遇到更多困難的小型公司。



報道指，政策制定者擔心這會違背整個改革目的，阻礙全球市場依賴香港市場保持開放。知情人士稱，打風不停市機制的最終規則仍在制定中。

＊港交所:正審視意見以制定諮詢總結＊

港交所(00388)發言人回應指，香港交易所致力提高香港市場的吸引力，並於早前就惡劣天氣下的交易安排進行市場諮詢。諮詢期已於今年1月26日結束，正在審視所收集到的意見，並與各市場持份者、包括香港特區政府、證監會和金管局等金融監管機構緊密合作，以制定諮詢總結。港交所將適時向市場公布最新進展。



財經事務及庫務局回覆《經濟通通訊社》查詢時表示，局長許正宇在2月29日出席記者會時曾稱，政府期望與香港交易所和金融監管機構在今年年中就惡劣天氣下維持股票市場運作落實執行細節，並由港交所公布方案，待市場就緒後正式實施。局方暫時沒有新補充。

撰文:經濟通採訪組

2024-03-14｜國泰扭虧賺98億 股價反映左幾多？| 分析友邦業績 | 林sir點睇小米汽車？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！