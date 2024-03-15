比特幣| 比特幣續創新高，在美網上熱搜超越泰勒絲與碧昂絲總量

．根據彭博數據，比特幣在昨天歐洲市初段高見73797.97美元，惟其後迅速回落

．美國監管機構在1月批准了比特幣現貨ETF的發行，刺激以比特幣為首的虛擬貨幣上升

．3月比特幣搜尋量激增，上周平均較泰勒絲及碧昂絲分別高出15及44分

比特幣再創歷史高位。根據彭博數據，比特幣在昨天歐洲市初段高見73797.97美元，惟其後迅速回落，至紐約市尾段低見68540.19美元，其後逐步收復失地，今早曾重上72000美元水平。

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美國監管機構在1月批准了比特幣現貨ETF的發行，刺激以比特幣為首的虛擬貨幣上升，而比特幣產量預期在4月底減半亦吸引了新投資者。



美國在2月份舉行的「超級碗」令泰勒絲的搜尋高出比特幣14倍。但3月比特幣搜尋量激增，上周平均較泰勒絲及碧昂絲分別高出15及44分。

撰文：經濟通市場組

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