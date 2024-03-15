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騰訊小米放榜在即或帶來驚喜，科技股可趁股價回調吸納？

15/03/2024

　　近期市場氣氛好轉，恒指一度重上萬七點，近兩日才見調整，多隻重磅科技股也跟隨回調，或可趁機部署買入，其中小米(01810)及騰訊(00700)將於下周公布業績，或可如早前京東(09618)公布季績帶來驚喜炒起。另據報阿里巴巴(09988)擬斥11億美元擴大南韓業務布局，京東則投入30億元人民幣，加碼家電以舊換新補貼。上述幾隻科技股應如何部署？

 

（資料圖片）

 

券商料小米上季經調整盈利升1.7倍　惟花旗稱催化因素已反映 

 

　　小米將於下周二(19日)公布去年第四季業績，受益於手機物料成本下滑、毛利率改善及小米14銷情，綜合券商預測，小米去年第四季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤料介乎38億至40.96億人民幣，按年升1.6至1.8倍，中位數為40億人民幣，按年升1.74倍。另料小米去年第四季收入介乎695億至770億人民幣，按年增長5.2%至16.6%，中位數為728.05億人民幣，按年升10.2%；毛利率介乎20.9%至21.3%，按年升3.7至4.1個百分點，中位數21.2%，按年升4個百分點。投資者將關注小米管理層最新業務指引，包括手機業務付運、毛利率及華為等同業帶來競爭、造車投入支出、小米汽車銷售策略及指引等。

　　值得一提，小米周二(12日)官宣小米SU7於3月28日發布，刺激股價當日急漲11%。花旗發表研報指，相信小米即將公布的業績表現強勁，而小米汽車的定價，及由手機轉移至人工智能的潛在資本流動將進一步支持股價。然而，市場已視業績和汽車定價為近期催化因素，預料在上述事件發生後，其股價將較波動。摩根士丹利則認為，除手機出貨量外，小米將於今年開始擁有第二重要的刺激股價動力，即將推出的電動車憑藉其先進駕駛輔助系統(ADAS)和「智能手機+EV+IoT」的融合，將會顛覆市場，但日趨激烈的行業競爭或是電動車業務的風險。

 

券商料騰訊上季經調整盈利升37.5%　關注遊戲及廣告業務指引

 

　　騰訊將於下周三(20日)公布去年第四季業績，受惠於視頻號、小遊戲等高毛利業務收入帶動、利潤率優化及微信生態變現持續提升，綜合券商預測，騰訊去年第四季非國際財務報告準則純利料介乎390億至435億人民幣，按年升31.3%至46.4%，中位數408.54億人民幣，按年升37.5%。另騰訊去年第四季收入料介乎1545.72億至1590億人民幣，按年升6.6%至9.7%，中位數1560.19億人民幣，按年升7.6%；其中增值服務收入料介乎696.37億至718.82億人民幣，按年跌1.1%至升2.1%，中位數708.17億人民幣，按年升0.6%。

 

　　花旗預計，市場將關注騰訊管理層對最新遊戲監管潛在影響的看法，現季度本地及國際遊戲業務發展，未來新推出的遊戲及小遊戲進展等。市場亦會關注視頻號變現化及其進展，今年廣告投放情緒，AI賦能下對廣告業務影響，新春期間支付活動表現，以及騰訊「混元」大模型及雲收入表現等。


阿里擬斥11億美元擴南韓業務　京東加碼家電以舊換新補貼

 

　　據《韓聯社》報道，阿里巴巴日前向南韓政府提交商業計劃書，計劃今後3年在南韓投資11億美元(折合約85.8億港元)擴大業務布局，有望在當地創造3000個工作崗位。根據計劃書，阿里巴巴今年將在南韓開建綜合物流中心，面積達18萬平方米，相當於25個足球場大。此外，阿里還將投資1億美元，幫助南韓賣家將產品賣到國外。惟與此同時，南韓《中央日報》日前指，南韓關稅廳(海關)決定對阿里旗下全球速賣通和拼多多旗下Temu作出限制，正探討加強海外直購物品通關驗收方案，尤其是對「山寨」品的檢查將大大強化。

　　另邊廂，在周三(13日)開幕的2024年中國家電及消費電子博覽會(AWE2024)上，京東宣布將聯合更多品牌投入30億人民幣，持續加碼家電家居以舊換新補貼及服務體驗升級。京東零售家電家居生活事業部負責人表示，隨著多項促消費利好政策的密集出台、政策細則逐步落地，消費者選購家電產品的積極性將顯著提升，家電行業即將迎來巨大的市場機會，家電以舊換新勢在必行。今年預計在京東參與家電家居以舊換新的用戶數將超過2000萬，通過以舊換新回收的家電家居舊物數量將超過3000萬台。

 

里昂：美團上季或面臨更大利潤率壓力　目標價降至182元

 

　　不過，里昂發表最新研報指，美團(03690)去年第四季業績可能面臨更大的利潤率壓力。雖然面臨宏觀環境挑戰，該行仍預計美團總營收將保持20.6%的健康增長，達到725億人民幣。經調整EBIT可能增長至25億人民幣，惟因更高的補貼和短視頻及直播促銷，導致食品外賣和店內利潤率按年下降。


　　里昂預計，美團今年總收入將保持18至20%的按年增長，但利潤率壓力仍然很大，今年第一季經調整EBIT可能按年下降5%。不過，一旦直播業務開始變現，利潤率將有所改善。該行略微調整對食品配送業務增長預期，由於對宏觀環境擔憂，下調長期利潤率預測，目標價由205元降至182元，維持「買入」評級。

 

中金：海外投資機構上季續降中資股配置　阿里美團京東等減持最多


　　另中金近日指，去年第四季海外投資機構(主動+被動)持有中資股市值6120億美元，較第三季減少538億美元或8.1%，同期MSCI中國指數4.4%的跌幅。主動型機構持有中資股市值下降8.9%至4421億美元，相對於第三季的4853億美元，較指數跌幅大，表明存在主動減持行為。至於上季中資股的持倉比例(中資股/總資產)為1.3%，較第三季下滑0.3個百分點，創2017年以來最低水平。所有地區中，美國、香港(剔除中資機構)和英國持有中資股規模最大，佔比分別為48%、18%和18%，其中美國資管機構持有中資股市值下降7.1%至3033億美元，持倉佔比0.9%，較第三季的1.05%有所下滑，創下2015年以來最低水平。個股上，攜程(09961)、騰訊、再鼎醫藥(09688)及BOSS直聘(02076)等增持最多；阿里、美團、平保(02318)、京東及百度(09888)等減持最多。


　　此外，中金指2月人行超預期降準後，A股與港股市場明顯反彈，尤其是對流動性更為敏感的增長科技板塊。考慮到當前內地的實際利率尤其是相對融資成本仍然較高，此次減息不僅有其充分必要性且也能起到一定作用，但僅靠當前幅度的減息並不足以徹底扭轉整體增長和市場的問題。

溫鋼城：騰訊短期回調後再升　阿里接近70元才買

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊股價今日徘徊20及50天線約281至282元附近，短期或會隨大市回至278元，而股價走勢一頂低於一頂頗難看，近期於100天線約294元遇阻，與恒指走勢相似，但料回調過後再上升機會大，今年應不難重上300元。阿里則已跌穿10、20及100天線，僅守住50天線，可待接近保歷加通道底約70元才買入。京東股價走勢較阿里好，但現價仍不太抵買，且昨日高位出現陰燭後今日再跌，走勢轉差，之前雖與阿里同獲外資吸納，但由82元推升至最高110元，有投資者先行食胡合理。不過，京東作為電商，估值無疑很低，往績市盈率只有12倍，預測市盈率僅8倍，股價應已見底，但料會先窄幅整固一段時間，在美國聯儲局減息前後才有突破。

 

　　至於小米，溫鋼城指，其手機業務有機會助集團有較明顯增長，而其手帶及車胎充氣裝置等產品既實用又便宜，料可受惠去年復常，對比前年仍處於疫情，去年盈利有一倍增長不出奇。至於小米SU7是否真的很暢銷令人懷疑，董事長雷軍之前在發布會指造價很貴，最終定價或達30幾萬人民幣，面對競爭也很大，連蘋果也傳已放棄造車。就算有很多人睇車，有多少人落單難料，而新車通常多人買，銷量能保持3個月至半年才算成功。

 

　　一眾科技股今日普遍下跌，騰訊跌1.87%收報283.8元；阿里跌2.11%報71.9元；京東跌1.79%報104.5元；美團跌3.77%報89.4元；小米跌1.49%報14.54元；網易(09999)跌0.35%報170.1元；百度跌2.31%報101.3元；快手(01024)跌0.39%報50.65元；嗶哩嗶哩(09626)跌5.2%報92.9元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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