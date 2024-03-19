本港樓市| 煥然懿居第三座首日揀樓近7成人甩底，暫售出19伙

市建局首置項目「煥然懿居第三座」首日銷售

60名獲邀揀樓的申請者中，僅19人出席

實際折扣率約87折

市建局首置項目「煥然懿居第三座」首日銷售，60名獲邀揀樓的申請者中，僅19人出席，出席率只有32%，即68%人甩底。而首日出席揀樓的19名申請者全部簽署臨時買賣合約，購入單位，揀樓比率100%。

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市建局表示，銷售首日安排較少合資格申請者揀樓，給予他們更多考慮時間。市建局安排了80名申請者今天(19日)揀樓，未來數天，獲邀揀樓的申請者數量會稍為增加。



13個一房單位申請者為單身



首日售出的19個單位，分別為14個一房單位(當中13個單位來自單身申請者)、2個兩房單位，以及3個三房單位。



有住在九龍區的買家認為，項目比私樓有少少折讓、價錢合理，加上交通方便，故與家人買入3房單位。他認為，本港樓市有起有落，買入單位作自住用途，樓市走勢不會影響入市意欲。



實際折扣率約87折



「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡的重建項目，共260個首置單位，申請期去年10月結束，市建局早前指共收到3669份有效申請，當中，申請者以年輕一代居多，大約85%為40歲或以下；約70%為一人申請者。



項目去年9月底以市價78折推出，市建局表示，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約87折，即業主日後有需要在市場上轉售單位時，所須繳付的差價將會由市價的22%相應減少至約13%。

撰文：經濟通採訪組

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