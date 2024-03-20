美股| 市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高

．市場等待周三的聯儲局決策。美股周二連續第二天上漲

．雖然經濟增長持續超出預期，聯儲局可能會打壓市場的降息預期

．受俄羅斯煉油廠遇襲和伊拉克計劃減少出口影響，紐約期油突破每桶83美元

繼日本結束負利率時代後，市場等待周三（20日）的聯儲局決策。美股周二（19日）連續第二天上漲。

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道指大漲320.33點，或0.8%，報39110.76點。標普500上漲29.09點，或0.6%，報5178.51點，再創歷史新高。納指上漲63.34點，或0.4%，報16166.79點。



雖然經濟增長持續超出預期，聯儲局可能會打壓市場的降息預期，但華爾街市場人士指，美國股市漲勢將擴大。





*日圓跌至四個月低位*



美匯指數漲0.38%，報103.82。日圓不升反跌，兌主要貨幣全線下跌，美元兌日圓四個月來首次連續六天上漲，一度上漲1.2%至150.96，為11月16日以來最高。



澳元兌美元跌0.5%，至0.6530，澳洲央行在周二（18日）會議上，連續第三次維持現金利率在4.35厘不變。紐元兌美元一度下跌0.8%，後收窄跌幅。



歐元兌美元一度下跌0.3%，至1.0835，創約兩周來最低水平，隨後跌幅收窄至0.1%。美元兌加元一度上漲0.6%，至年內新高1.3614，此前加拿大CPI放緩幅度高於預期。



金價回落，紐約期金跌0.2%，收每盎司2159.7美元。油價上漲，受俄羅斯煉油廠遇襲和伊拉克計劃減少出口影響，紐約期油突破每桶83美元，布蘭特期油上漲49美仙，報每桶87.38美元。

撰文：經濟通採訪組

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