美股 | 聯儲局第五次按兵不動，但料年內降息三次，美股大漲

．聯儲局議息會決定連續第五次按兵不動，將基準利率維持在5.25至5.5厘的23年高位

．但點陣圖顯示年內仍會降息三次

．道指大漲逾401.37點，標普500突破5200點歷史新高

聯儲局議息會決定連續第五次按兵不動，將基準利率維持在5.25至5.5厘的23年高位，但點陣圖顯示年內仍會降息三次。道指大漲逾401.37點，標普500突破5200點歷史新高。

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道指漲1%，報39512.13點。標普500漲46.11點，或0.9%，報5224.62點。納指漲202.62點，或1.3%，報16369.41點。由於聯儲局主席鮑威爾表示，「在今年某個時候」開始放鬆政策是合適的，市場加大了對6月份首次降息的押注。投資者認為這是股市漲勢可能擴大的信號。





*日本央行料再次加息*



美元走軟，美匯指數下跌0.18%，至103.41。在鮑威爾講話，及《日經新聞》預計日本央行會考慮今年再次加息之後，日圓跌幅收窄。美元兌日圓上漲0.2%，至151.14，略低於34年高位151.95。



英鎊兌美元漲0.4%至1.2775美元。2月份英國通脹跌幅超過預期，並觸及兩年半來的最低水平。歐元兌美元漲0.4%，報1.0908美元。



金價反彈，現貨金首次觸及每盎司2200美元，紐約期金漲0.1%，收2161美元。紐約期油下跌約2%，收於每桶81美元附近。布蘭特期油下跌1.43美元，結算價報每桶85.95美元。

撰文：經濟通國金組

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