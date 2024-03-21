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議息 | 中原按揭料年內本港按息將回落至4%以下水平

21/03/2024

．中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息

．現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要為4.125%將橫行一段時間

．預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4%之下水平

 

中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息，按照聯儲局官員預期美息今年減幅將達0.75厘。現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要為4.125%將橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4%之下水平。

　　

　　美國聯儲局宣布2024年第2次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息，按照聯儲局官員預期美息今年減幅將達0.75厘。現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要為4.125%將橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4%之下水平。

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*3月物業交投顯著彈升*


　　 對樓巿方面，王美鳳續指，政府為樓市撤辣後，市場信心得以提振令樓市重拾動力，頓時釋放積聚多時的各方面購買力，推動3月份樓市一二手交投俱顯著彈升。年內將減息的預期下，為撤辣後樓市亦多添了利好因素，料今年樓市在氣氛向好下流轉量可回復健康活躍水平。


*銀行削減按揭回贈金額*


　　 港息方面，王美鳳指出，美息維持不變符預期，相信銀行將維持最優惠利率(P)不變，市場新造按息維持主要為4.125%水平。王美鳳又預期，當今年美息回落港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期本港按息在今年內回落至4%之下水平。雖然1個月拆息已由去年12月平均5.49%回落至現時大約4.69%水，但反映銀行資金成本的拆息仍高於實際按息，意味現時銀行資金成本仍高，加上「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續至今超過10個月，持續資金成本受壓。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-21｜港股曾飆逾400點 減息憧憬利好？｜拆解騰訊、快手業績｜ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

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