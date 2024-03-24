《一周點評》本周須關注美國PCE數據 藥明合聯料有佳績可留意

美股三大指數上周震盪上行，但上周五(22日)表現相對平淡，道指及標指最終以下跌收市。道指跌305.47點或0.8%，收報39475.9點；標普500指數微跌7.35點或0.1%，收報5234.18點；納斯達克綜合指數則微升26.98點或0.2%，收報16428.82點，再創收市新高。費城半導體指數升10.39點或0.21%，收報4908.26點。另外，納斯達克中國金龍指數收報6135.31點，跌112.21點或1.8%。

上周聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率目標範圍在5.25至5.5厘，以及維持今年內減息75基點的預測，令投資者對利率前景持樂觀態度。根據芝加哥商品交易所的FedWatch預測，雖然首次加息時間仍有些不確定，但6月份減息25基點的機會率已回升至66.5%。

美國聯儲局主席鮑威爾。(資料圖片)

英偉達再創收市新高

個股方面，晶片巨頭英偉達(NVDA)上漲了3.1%，收報942.89美元，再創收市新高。另外，聯邦快遞(FDX)發布超出預期的季度財報，並宣布新的50億美元股份回購計劃後，股價大幅上漲7.4%，收報284.32美元。

運動服裝零售商Lululemon(LULU)同樣公布超出預期的季度財報，但發表令人失望的盈利預測後，股價大跌15.9%，收報403.19美元。另外，運動鞋服飾巨頭Nike(NKE)公布超出預期的季度收益及收入，但在中國的增長放緩，令股價下跌6.9%，收報93.86美元。

瑞士央行意外減息壓瑞郎

匯市方面，最近美國公布的經濟數據表現強勁，以及其他主要央行可能較聯儲局更早減息，令美元在上周五獲得強勁支持。

美匯指數升逾1%，收報104.41。歐洲央行在下次會議上時很有可能減息，歐元兌美元從1.0862跌至1.0810；英倫銀行暗示將會採取一定的減息措施，英鎊兌美元從1.2656跌至1.2599。日本央行結束負利率政策，將指標利率上調到0至0.1厘，美元兌日圓下跌，上周五收報151.40。澳元兌美元亦由0.6571跌至0.6514。瑞士央行上周四(21日)意外減息25基點，美元兌瑞郎由0.8870急升逾100點子，上周五從0.8974輕微回落至0.8968。美元兌加元則升至1.3606。

加沙或停火抑壓油價

金價上周五下跌，4月期金收報每盎司2160美元，跌24.7美元。5月期銀收報每盎司24.843美元，跌0.164美元。5月期銅收報每磅4.0075美元，下跌0.0510美元。

另一方面，加沙停火的可能性對油價造成壓力，但烏克蘭對俄羅斯石油精煉廠的襲擊及OPEC+可能延長減產限制措施，限制了油價下跌。西德州5月份輕質期油收報每桶80.63美元，跌0.44美元；布蘭特5期油收報每桶85.43美元，跌0.35美元。

債市方面，在上周五的交易初段，債券價格上漲並在整個交易日保持穩定升勢。與價格變動相反的基準10年期國債收益率下滑了5.3個基點，降至4.218%。上周一(18日)創下三個月以來的最高收市價後，10年期收益率連跌四個交易日。

下周的交易可能會受到新屋銷售、耐用品訂單、消費者信心和待售房屋銷售報告的影響。此外 ，下周五(29日)為耶穌受難節，美股雖然休市，但聯儲局作為通脹參考指標的個人消費開支(PCE)及個人收支報告將會出爐，數據對聯儲局的貨幣政策有一定影響。

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明合聯料有佳績可留意

港股方面，恒指上周五收報16499.47點，跌363.63點，全周計下跌221點或1.3%。

本周為業續高峰期，雖然本周五(3月29日)至下周一(4月1日)為復活節長假，但預料港股受業績影響而大幅波動。今天公布業績的股份之中，投資者可留意藥明合聯(02268)。

3月中，美國全球生物技術工業組織（Biotechnology Innovation Organization，BIO）官網發布新聞稿，稱BIO正採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德(02359)分開，並表示將支持美國國會審議的《生物安全法案》，強調生物技術行業對國家安全的重要性，並將隨著該立法的進展與國會合作。

藥明系股份受消息影響而急跌，首當其衝的藥明康德(02359)，股價在3月14日高見53.75元後，即日以穿頭破腳大陰燭倒跌至44.95元收市，最低曾見44元；藥明生物(02269)在3月14日由最高19.42元急跌至最低12.94元。藥明合聯亦受到拖累，當天股價由最高21元跌至最低16.08元，3月18日低見15.06元後喘定，並逐步反彈。

要留意，藥明合聯早在今年2月1日發布盈喜，預期截至2023年12月31日止年度銷售較對上年增長逾一倍；淨利潤增長逾80%；經調整淨利潤1增長超過100%。有關預期增長主要得益於抗體藥物偶聯物(「ADC」)行業的持續活躍發展及集團在贏得項目方面的獨特競爭優勢。以盈喜發布當天，股價最低曾見20.4元計，較上周五收市價17.9元有14%潛在上升空間，值得留意。(本欄逢周一刊出)

撰文: 經濟通資深市場分析師 鄭廣復

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