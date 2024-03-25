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金價創新高後續獲大行唱好，紫金招金業績對辦應揀邊隻？

25/03/2024

　　紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)齊公布業績，紫金一如1月尾所發盈喜，去年盈利按年升5.4%，收入則增8.5%；招金去年盈利升70.8%，收入升6.8%。紫金績後雖獲大行唱好，但可能因早已發盈喜，且盈利增長看似不及招金強勁，今日(25日)股價只升逾1%，招金則飆近半成。正值上周四(21日)美國聯儲局維持今年將進行3次各25個基點的減息預期，刺激現貨金價突破每盎司2200美元，創歷史新高，周五(22日)則因美元向上，紐約期金跌24.7美元或1.1%，收報每盎司2160美元，全周跌不足0.1%。有大行指隨著聯儲局下半年開始加息，金價將升至2300美元，金礦股料續受惠，應揀買哪一隻呢？

 

（Shutterstock）

 

紫金去年純利升5.4%收入增8.5%　派息20分人幣


　　紫金礦業公布，截至去年12月31日止年度純利約211.1億人民幣，按年升約5.4%，每股盈利80分人民幣，派末期股息每股20分人民幣。去年扣除非經常性損益之純利216.2億人民幣，升約10.7%。營業收入2934億人民幣，升8.5%。期內礦產銅100.7萬噸，升11%，佔中國總量62%，而礦產金217.7萬盎司，升約20.2%，產金佔中國總量23%。


　　集團指，截至去年底，保有探明、控制及推斷的資源量包括銅7455萬噸、金2997噸，而今年目標礦產銅111萬噸，礦產金73.5噸。

 

高盛：紫金去年盈利符預期　目標價升至19元

 

　　高盛發表研報指，紫金去年盈利為211億人民幣，每股盈利0.804元人民幣，按年增長5%，表現符合早前公布的盈利預告。剔除包括公允值損失和減值在內的一次性項目，集團去年持續盈利為224億元人民幣，按年增3%，基本符合該行及市場預期，目標價由17.5元升至19元，維持「買入」評級，並調升今明兩年盈利預測3%至9%，反映集團公布更高的銅及黃金產量。

 

　　摩根士丹利認為，銅價及金價是紫金關鍵增長動力，看好集團去年銅產量成全球第五大，相信公司強勁的項目執行力有助抵銷商品價格波動，維持「增持」評級及目標價18.3元不變。

 

滙證：受惠銅供應緊張等因素　料今年收入增長22%


　　滙證稱，紫金去年的收益表現，與產量成長及平均銷售單價(ASP)上漲幅度一致，足以抵銷公司擴張時所帶來的更高費用。近期公司股價強勁表現，是受惠於銅供應緊張導致銅價強勢、地緣政治風險推動金價爬升，以及美元疲弱等因素。雖然公司業績表現反彈後有一定的獲利風險，不過公司擁有對優質資源的長期策略，以及步入正軌的產能擴張計劃，因而預計公司今年收入將有22%的增長。

 

　　另滙證指，由於潛在的銅供應中斷，預期銅市場今年將持續緊張，供應中斷情況加劇，加上銅需求復甦強勁或會為銅價帶來上行風險，因此將紫金目標價由15.5元升至16.7元，重申「買入」評級。

 

招金去年純利升70.8%收入升6.8%　派息14分人幣

 

　　招金礦業公布，截至去年12月31日止年度純利約6.9億人民幣，按年升約70.8%，每股盈利14分人民幣，派末期股息每股4分。收入84億人民幣，升6.8%，因黃金價格上漲所致。去年黃金總產量約79.4萬盎司，比上年下降約9.75%，其中礦產黃金量下降約8.63%，冶煉加工黃金量下降約12.4%，因買斷金減少，而銅產量5010噸，升約15.36%。

 

　　招金稱，在金價高企、產銷兩旺帶動下，全年業績保持高速增長。此外，集團加快探礦增儲步伐，資源布局成果顯著。堅持內部探礦與外部併購並舉，全年地質探礦投入1.23億人民幣，新增金金屬量33.83噸，夏甸金礦、大尹格莊金礦、蠶莊金礦探礦找礦取得重大突破；加快對外開發，完成甘肅北山、河北豐業、獅子山3個項目落地，獲得新疆闊個沙也金礦普查等3個探礦權，向鐵拓礦業發起全面要約收購。根據JORC標準，至2023年底，本公司黃金資源量為1185噸，可採儲量為472噸。

高盛：美國減息地緣風險將推升商品價格　金價年底料見2300美元

 

　　值得一提，現貨金價上周四突破每盎司2200美元，再創歷史新高，高盛發表最新研報指，今年首季主要大宗商品溫和上升，原油走高，金價創新高，銅價突破每噸9000美元。隨著通脹放緩，歐美央行已暗示將減息，而中國亦加大政策力度支持經濟復甦。在歐美央行今年啟動減息預期下，將支持工業及消費者需求，大宗商品價格有望上升。隨著借貸成本下降、製造業復甦、地緣政治風險持續，投資原材料今年回報有望達15%，料銅、鋁、金及石油產品價格上升。


　　高盛又指，在非衰退情境下美國減息，將會推升商品價格，當中金屬所受刺激最大(特別是銅及黃金)，其次是原油。重要的是，對原材料價格的正面影響將隨時間增加，因寬鬆金融環境帶來的增長傳導。高盛對今年底銅價預測為每噸1萬美元，鋁每噸2600美元，金價料見每盎司2300美元。

 

　　瑞銀亦表示，一旦利率下降，金價勢將獲得更多動能，因為經過數月資金流出後，黃金ETF看起來可能增持頭寸。另外，以中國為主的新興市場央行大舉買入，從加沙、烏克蘭到今年美國大選等地緣政治風險加劇，這些都對黃金構成更廣泛的支撐。花旗預期，金價將於下半年升至每盎司2300美元，因預期聯儲局於下半年開始減息。麥格理亦預計金價會於下半年再創新高。

 

WGC料各國央行今年仍是最強勁買家　黃金消費需求巨大


　　另外，世界黃金協會(WGC)全球央行行長Shaokai Fan指，過去兩年各國央行都購買了歷來最高紀錄的黃金，相信它們今年繼續是最強勁的買家。據WGC紀錄，中國人民銀行去年是買入最多黃金的央行，淨買入224.88噸，其次為波蘭央行，淨買入130.03噸，第三位的新加坡金管局則買入76.51噸。WGC表示，中國經濟疲弱，加上房地產市場低迷，令更多投資者轉投避風港資產，令黃金投資相當熾熱。


　　除央行外，珠寶、金條和金幣的零售購買也對金價上漲起到推動作用。根據WGC數據，中國在2023年超過印度成為世界上最大的黃金珠寶買家，去年中國消費者購買603噸黃金首飾，較2022年增加10%。Wheaton Precious Metals首席執行官Randy Smallwood指，除了中國，印度的黃金消費需求也是世界最大，尤其在印度的婚禮季節，通常由10月到12月，以及1月到3月。

 

何啟俊：金價料可再創新高　招金更能受惠9元以下可吸


　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，紫金公布業績後股價變動不大，除因早前已發盈喜外，要留意公司去年盈利增長低於收入增長，相信是因金和銅的開採成本增長幅度，比金價和銅價升幅更大。金價上升無疑對紫金有一定利好，但其金礦業務只佔三分一，銅礦業務則佔三分二，而招金金礦業務佔比較大，金價創新高明顯對其盈利提升幫助更大。

 

　　何啟俊又指，現時金價有三大因素支持，包括預期美國聯儲局6月開始減息，固定收益資產吸引力下降；環球央行持續購買黃金；以及下半年仍有一些海外選舉，其中美國總統選舉尤其對地緣政治影響很大，料金價可再創新高。金礦股則招金比紫金可取，回至9元以下可吸納，另山東黃金(01787)金礦業務佔比也很大，且細細隻容易炒起，15元以下可吼。

 

　　紫金礦業收市升1.45%收報15.44元，招金礦業升4.68%報9.62元。其他金礦股表現各異，山東黃金升1.84%報15.54元，靈寶黃金(03330)跌2.36%報2.48元，中國黃金國際(02099)升2.4%報49.15元。SPDR金ETF(02840)則跌0.16%報1568元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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