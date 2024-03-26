《午市前瞻》港股4月料反覆回升 招行破位須靠經濟數據帶動

恒生指數半日報16461，跌12點或不足0.1%，主板成交逾505億元。恒生中國企業指數報5764，升9點或0.2%。恒生科技指數報3433，跌3點或0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報292.2元，升3.6元或1.2%，成交29.64億元；友邦收報53.5元，跌1.3元或2.4%，成交24.69億元；美團收報92.4元，跌0.9元或1%，成交15.4億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報69.6元，跌0.7元或1%，成交14.47億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

招商銀行（網上截圖）

溫鋼城：港股短期乏方向 業績太多資金失焦

港股業績期尾聲，恒指續於百天線上下爭持，惟大市總成交已日漸減少。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，本周港股假期前夕只有四個交易日，加上觀望中美經濟數據氣氛濃厚，港股顯然未有方向。他指，即使周內有多隻大型股份公布業績，但幾十隻同時公布反令市場失焦，難帶動太大資金輪換作用。



他預期，以餘下時間及走勢推斷，本月恒指已較難收高於17000，但亦未至於收穿16000。展望4月，他認為即將公布的3月份內地經濟數據有望持續回暖，而今年首個季結後，普遍資金都較願意重新部署，憧憬恒指下月上望17500，下方最差亦會於16000前有較強支持，料4月於16000至17500上落。

招行短期橫行區上落

招商銀行(03968)公布去年純利按年增6.2%至1466億人民幣，末期息派每股1.972元人民幣，按年增13%。整體業績對辦兼增加派息，帶動股價半日升近5%。溫鋼城指，招行業績符合預期，但今日乘著績優之勢都未能上破2月底以來的橫行區頂，料周內至短期先維持29至32元。區間上落，投資者可趁30元以下位置部署，穿27.5元止蝕，能否突破區間還看更多有利的經濟數據。

溫鋼城補充，初步先看內地3月份PMI，整體預料3月份內地春節過後會有更多資金流入市場，帶動經濟數據。

招行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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