  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》港股4月料反覆回升 招行破位須靠經濟數據帶動

26/03/2024

　　恒生指數半日報16461，跌12點或不足0.1%，主板成交逾505億元。恒生中國企業指數報5764，升9點或0.2%。恒生科技指數報3433，跌3點或0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報292.2元，升3.6元或1.2%，成交29.64億元；友邦收報53.5元，跌1.3元或2.4%，成交24.69億元；美團收報92.4元，跌0.9元或1%，成交15.4億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報69.6元，跌0.7元或1%，成交14.47億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

《午市前瞻》

招商銀行（網上截圖）

 

溫鋼城：港股短期乏方向  業績太多資金失焦

 

　　港股業績期尾聲，恒指續於百天線上下爭持，惟大市總成交已日漸減少。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，本周港股假期前夕只有四個交易日，加上觀望中美經濟數據氣氛濃厚，港股顯然未有方向。他指，即使周內有多隻大型股份公布業績，但幾十隻同時公布反令市場失焦，難帶動太大資金輪換作用。


　　他預期，以餘下時間及走勢推斷，本月恒指已較難收高於17000，但亦未至於收穿16000。展望4月，他認為即將公布的3月份內地經濟數據有望持續回暖，而今年首個季結後，普遍資金都較願意重新部署，憧憬恒指下月上望17500，下方最差亦會於16000前有較強支持，料4月於16000至17500上落。

 

招行短期橫行區上落

 

　　招商銀行(03968)公布去年純利按年增6.2%至1466億人民幣，末期息派每股1.972元人民幣，按年增13%。整體業績對辦兼增加派息，帶動股價半日升近5%。溫鋼城指，招行業績符合預期，但今日乘著績優之勢都未能上破2月底以來的橫行區頂，料周內至短期先維持29至32元。區間上落，投資者可趁30元以下位置部署，穿27.5元止蝕，能否突破區間還看更多有利的經濟數據。

 

　　溫鋼城補充，初步先看內地3月份PMI，整體預料3月份內地春節過後會有更多資金流入市場，帶動經濟數據。

 

《午市前瞻》

招行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00825

新世界百貨中國

0.285

異動股

02319

蒙牛乳業

18.960

異動股

00865

建德國際控股

0.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00825 新世界百貨中國
  • 0.285
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.960
  • 00865 建德國際控股
  • 0.020
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.117
  • 00322 康師傅控股
  • 8.820
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 17.960
  • 目標︰--
  • 00062 載通
  • 9.000
  • 目標︰$10.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 35.750
  • 目標︰$44.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.300
  • 目標︰$17.00
  • 09896 名創優品
  • 39.650
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 299.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.300
  • 01299 友邦保險
  • 54.250
  • 00005 滙豐控股
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 38.100
報章貼士
  • 01610 中糧家佳康
  • 1.680
  • 目標︰--
  • 00998 中信銀行
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 26.150
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 00700 騰訊控股
  • 299.400
即時重點新聞

26/03/2024 16:12  恒指收升144點報16618，招行升逾4%，中升收挫5%

26/03/2024 16:01  【國際要聞】美國馬里蘭州巴爾的摩大橋被船隻撞擊後倒塌

26/03/2024 14:56  《中國要聞》彭博：部分在華美企領袖調整行程，料明與習近平會面

26/03/2024 12:28  安踏全年多賺34.9%至102億人幣，末期息派1.15港元

26/03/2024 10:37  《本港樓市》差估署:2月樓價指數按月跌1.7%，創逾7年低

26/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒４４億元，買小米沽盈富

26/03/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛降神華至「中性」，花旗看紫金上破２０元

26/03/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２２７，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

港聞 | 南海控股主席于品海被高院頒令破產新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條 | 馬俊文傳未能提早出獄，23條生效後首例新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

八達通「全國通」開賣！$88通行香港+內地336個城市，北上搭地鐵巴士用得！必知2個限制！即睇邊度買、增值方法、儲值限額
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

人匯後向
人氣文章

著數速遞

支付寶AlipayHK App秒速買戲飛4 Steps入場！8大限時優惠：復活節及周日限定搶免費戲飛／指定時間派$15優惠券／送飲品券！哪些戲院適用？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

渣男黑歷史：好男友曾是渣男代表？對方的舊情舊事湧現！該追究過去的事還是攜手向前走？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這支「粉青釉缽」究竟來自南宋，還是清代？瓷器錯誤斷代情況很常見、難核實？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

專訪睫毛管理學院院長！Pumpting睫毛療程原理是怎樣？敏感肌、孕婦也能電睫毛嗎？資深化妝師Tiffany Fong：美睫技術易學難精
健康好人生 Health Channel
人氣文章
拉筋運動：小腿水腫、繃緊、痠痛？血液循環差？6個伸展動作有效放鬆足底筋膜、小腿與膝蓋肌腱！小腿抽筋、肌肉僵硬痠痛、肌腱發炎一次KO！| Derek Ma | 得閒拉筋｜得閒Build肌｜簡易運動 | 健康好人生
人氣文章
雞蛋營養 | 紅殼蛋有益過白殼蛋？蛋黃顏色愈深愈有營養？專家：發現兩種情況唔好買！3招保存雞蛋保新鮮新文章
人氣文章
日本出現首宗蜱傳染病人傳人案例！男醫生接觸已故患者染發熱伴血小板減少綜合症！SFTS死亡率達1成半？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事26/03/2024
內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金