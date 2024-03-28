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美股 | 美股在動盪中走高，道指大漲近五百點，標普刷新紀錄

28/03/2024

．美股周三（27日）在動盪中走高，使得本季度累計漲幅達到接近10%

．今年在超大盤科技股中表現落後的蘋果公司和特斯拉攀升，英偉達下跌

．此前日本最高外匯官員神田真人承諾，要採取適當行動應對外匯市場的過度波動

 

隨著第一季度即將結束，投資者調整投資組合，美股周三（27日）在動盪中走高，使得本季度累計漲幅達到接近10%。

 

　　隨著第一季度即將結束，投資者調整投資組合，美股周三（27日）在動盪中走高，使得本季度累計漲幅達到接近10%

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　　道指漲477.75點，或1.2%，報39760.08點。標普500漲44.91點，或0.9%，報5248.49點，再創歷史新高。納指漲83.82點，或0.5%，報16399.52點。


　　今年在超大盤科技股中表現落後的蘋果公司和特斯拉攀升，英偉達下跌。高盛集團估計，隨著股市勢將以強勁表現給第一季度畫上句號，養老基金為了平衡倉位可能會賣出320億美元股票。



*市場料日本政府將干預匯市*


　　美匯指數持平於104.29。市場猜測在日圓跌至34年低點後，日本政府可能會出手干預。紐約尾盤，美元兌日圓跌0.1%，至151.41，一度觸及151.97，距離152的關口僅有咫尺之遙。


　　此前日本最高外匯官員神田真人承諾，要採取適當行動應對外匯市場的過度波動，稱他認為日圓周三早些時候跌至34年低點的背後是投機行為。


　　金價上漲，紐約期金漲0.6%，收每盎司2212.7美元。原油繼周初上漲之後進一步回落，紐約期油下跌0.3%，報每桶81.35美元。布蘭特期油下跌0.2%，報每桶86.09美元。

 

撰文：經濟通國金組

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