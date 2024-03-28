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《午市前瞻》港股4月料緩慢向上 業績定高低物管股宜揀華潤萬象

28/03/2024

　　恒生指數半日報16660，升267點或1.6%，主板成交超過605億元。恒生中國企業指數報5853，升125點或2.2%。恒生科技指數報3523，升129點或3.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及友邦(01299)；騰訊收報308.6元，升6.6元或2.2%，成交44.1億元；美團收報97.7元，升6.6元或7.2%，成交32.09億元；友邦收報52.5元，跌0.05元或不足0.1%，成交31.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71元，升2.2元或3.2%，成交17.96億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

葉尚志：市場觀望中央政策成效，4月大市趨向觀望



　　恒指表現反覆，期結日後今早港股早段偏軟微跌，隨後有資金流入科技股及消費板塊，美團(03690)及京東(09618)半日升超過6%，帶動恒指半日升幅擴大至超過200點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，兩會過後市場趨向觀望政策落實情況，待月度經濟數據出爐後以衡量政策落實效益再作部署，觀望氣氛濃厚料後市反覆上落。他初步先以恒指本月高低位為後市上落區間，即16095至17214，料中期須先明顯突破區間少對後市有指標作用。

 

《午市前瞻》

(網上圖片)

 

　　但整體而言，自1月低見14794後，恒指隨後以一底高於一底形勢回升，故他認為氣氛仍算偏好，憧憬第二季內有望反覆向上，但因市況觀望經濟數據，故上升動力將較緩慢。



國企內房優勢減退，宜以業績定高低



　　業績期尾聲，多隻股份業績已陸續出爐，其中物管股業績表現分化，最新公布藍籌碧服(06098)去年純利跌85%至2.92億人民幣，連特息派29.46分，股價半日跌約3%。同屬民企的旭輝永升(01995)去年純利則為4.34億人民幣，按年只跌9.5%，更大派末期息每股9.14港仙，按年增加85%。

 

《午市前瞻》

華潤萬象股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　葉尚志指早前市場將內房及物管股分為國企民企，但樓市整頓過後，國企背景的優勢已隨樓市復甦緩慢逐步降低，故目前再分國企民企亦無甚效用，市場已重新以業績定高低。單以個股業績及走勢而言，雖然旭輝永升業績及派息理想，但母企旭輝(00884)目前仍停牌，走勢上亦未具突破性，故不太建議入手旭輝永升。



物管股績佳亦易受母企內房拖累，寧吼華潤萬象



　　葉尚志強調，物管股表現往往與其母企走勢息息相關，故母企表現不佳，連帶旗下物管股亦難有好表現。日前中海物業(02669)公布全年純利升22.8%至13.43億人民幣後，即遭拋售，單日跌幅接近25%，他指近期中海外(00688)走勢亦不佳，拖累中海物業股價追跌。

 

《午市前瞻》

旭輝永升股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　故此，葉尚志更為推薦藍籌華潤萬象(01209)，始終華潤系兼藍籌有更大保證。走勢上他認為華潤萬象有望升破25元阻力，但整體與大市一樣，股價需時向上修復，25元以下可吼位部署，以23元為止蝕位。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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