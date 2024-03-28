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【季結－萬八在望】恒指料次季試萬八 藥明博短炒 小米車有前景

28/03/2024

  2023年過後港股憧憬新年新氣象，但外資信心踏入新年後未見恢復，加上沽空潮持續，拖累中港股市1月再次穿底。

 

　　隨後中央終於推出「救市組合拳」，股市樓市雙線托底，股市方面有「限沽令」出場遏止沽空潮，樓市方面推出以保交樓為目標的「項目白名單」，內地多城亦逐步撤銷樓市限購。再到2月中，人行繼降準之後，重磅宣布五年期LPR大減25基點，創下LPR史上最大減幅。中央連環出招終見成效，AH股市終於見底回升。


　　港府亦有所跟隨，財政司司長陳茂波於預算案中宣布「全面撤辣」，但樓市積弱暫時成效未算明顯。季內港股走勢反覆，期內恒指創下52周低位14794後，在中央連環出招下，開展一波反彈浪潮。但反彈浪於3月高見17214後缺乏承接，隨後沿100天線反覆整固。

 

港股料4、5月牛皮  6月減息落實恒指挑戰萬八



　　第一季內中央頻頻托底，外圍亦傳來佳音，市場憧憬美國通脹降溫後，即將於今年內開始減息周期。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，目前預計美國聯儲局年內減息三次共0.75厘的機會仍較大，但美元匯價仍充滿變數，在日本央行宣布結束負利率政策後，日圓不升反跌，反映美元始終偏強。當美元維持強勢，亦難以有利資金回流港股。


　　因此，黃偉康認為，要聯儲局的減息幅度超出市場預期，才能為港股提供較大的上升動力，否則按照目前預期推斷，聯儲局要到6月才會真正出手減息，屆時港股才有機會出現較大升勢。至於未來兩個月，伴隨觀望外圍表現與內地政策氣氛下，恒指走勢將穩中向好，預料16000至16500有較大支持，初步要先企穩17200，才有望在第二季挑戰18000。


　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀亦持相同意見，他向《經濟通通訊社》總結港股首季表現時指，季內恒指表現的確差強人意，特別是外圍表現突出，美股及日股屢創新高之際，就算是印度及台灣等地股市同樣表現優異，唯有港股斯人獨憔悴。


　　但他預料，恒指最壞時間已過，預計第二季度港股跌穿15000機會較微。他又提到，雖然中美之間的角力在未來一段日子仍然無可避免，但市場也已經習以為常。如果美國一如市場預料在6月開始減息，人行維持寬鬆政策，中央繼續出台扶持房地產政策以穩住樓價，預計港股有機會升破18000。

 

 

【季結－萬八在望】恒指料次季試萬八 藥明博短炒 小米車有前景

藥明生物（網上截圖)

 

黃偉康：美國法案勢通過  藥明生物10元博反彈


　　美國大選期間，打壓中國仍然成為兩黨爭取選票手段，美國議會提擬禁制藥明康德(02359)在內的中國生物科技企業，藥明系股價第一季內持續受壓。黃偉康坦言，美國《生物安全法案》通過機會偏高，觀乎拜登在爭取選票上已苦無對策，只能因應美國選民主流意見打壓中國，《法案》身為打壓中國生科一大籌碼勢在必行。他指，未來將視乎《法案》將如何實行及有多大影響。


　　他預期，對藥明系大部分的不利因素已於股價反映，但料藥明生物(02269)跌勢仍未見底，如《法案》通過，股價有機會下試10元水平。但他指出，股價跌至10元將出現技術反彈，屆時短線值博率回升，可望回彈至14至15元。系內同樣跌殘的藥明康德，他預計36.5元為較強支持水平，短炒目標為50元。


　　綜觀醫藥板塊，黃偉康指醫藥股不如前兩年好炒，因疫情過後，難以再出現爆發性上升的藥物需求，因此醫藥股只能重新基於個別股份消息而短炒操作。即使諸如生物偶聯或減肥藥等熱炒概念，在海外限制使用下，藥企新藥只能尋求境內推出，毛利率將難有太大上升空間，故後市亦傾向以波幅炒作為主。

 

【季結－萬八在望】恒指料次季試萬八 藥明博短炒 小米車有前景

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

【季結－萬八在望】恒指料次季試萬八 藥明博短炒 小米車有前景

小米SU7型號（網上截圖）

 

郭家耀：舜宇等手機設備股未見底  小米車料有前景



　　雖然內地去年開始復常，但經濟恢復進度緩慢，內需疲弱。智能手機2023年出貨量按年減少5%至2.71億台，出貨量創下10年新低。今年頭6周，蘋果在內地的出貨量按年減少24%，市佔率從2023年的19%下跌至15.7%，供應商之一的舜宇(02382)公布去年純利大跌逾五成後，股價跌跌不休。郭家耀分析指，手機相關企業面對的不只是出貨量難以增加的問題，還有消費者對高價格的高技術產品需求不強烈，已不如以前從3G進化到4G期間般，消費者對新型手機趨之若鶩。他預計手機相關股跌勢仍沒未結束，舜宇料跌至36元才有初步支持。


　　相反，同屬手機板塊的小米(01810)則有所不同，郭家耀認為，小米除手機以外，亦有其他產品，故較多元化，能迎合不同消費群組的需求，預料小米今年市佔率將有望維持不變。


　　此外，郭家耀指，小米現在已成半間車企，自3月中宣布推出SU7後，市場反應熱烈，股價亦隨之抽升。雖然推售新車初期難以預期能即時帶來利潤，但只要汽車銷情理想，為集團帶來新的增長點，投資者自然受落，正如他們亦會接受一眾電動車初創企業前期虧損一樣。他看好未來的小米將不僅僅是手機生產商，而是手機和電動車並行的企業。他以股價16元為目標，14.5元可入手，13.5元止蝕。

 

【季結－萬八在望】恒指料次季試萬八 藥明博短炒 小米車有前景

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文: 經濟通通訊社市場組記者  佘詩偉、戚朗軒

 

 

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