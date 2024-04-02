碧桂園(02007)延刊2023年度業績，今早宣布停牌

．碧桂園公布，延遲刊發2023年度業績及寄發2023年度報告，以及董事會會議延期

．股份將於今日上午9時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發2023年度業績的公告

．該集團指，去年累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7162萬平方米，涉及全國31省249個城市

碧桂園(02007)公布，延遲刊發2023年度業績及寄發2023年度報告，以及董事會會議延期，股份將於今日上午9時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發2023年度業績的公告。

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該集團指，去年累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7162萬平方米，涉及全國31省249個城市。



該集團指，由於行業持續波動，面臨的經營環境日趨複雜，需收集更多信息以作出合適的會計估計及判斷，以將該集團變化合理反映於去年度的合併財務報表。同時，由於債務重組工作仍在進行，鑒於項目數量眾多，盡職調查涉及工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料，以評估該集團現時及未來的財務資源與財務義務。

撰文：經濟通市場組

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