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港股 | 恒指升390點收報16931，中銀香港及攜程齊升逾9%

02/04/2024

．恒生指數全日報16931，升390點或2.4%，主板成交近1442億元。

．恒指三大成交股份依次為小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)

．恒指兩大升幅股份依次為中銀香港(02388)及攜程(09961)

 

恒生指數全日報16931，升390點或2.4%，主板成交近1442億元。恒生中國企業指數報5960，升149點或2.6%。恒生科技指數報3543，升65點或1.9%。恒指兩大升幅股份依次為中銀香港及攜程

　　恒生指數全日報16931，升390點或2.4%，主板成交近1442億元。恒生中國企業指數報5960，升149點或2.6%。恒生科技指數報3543，升65點或1.9%。

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　　恒指三大成交股份依次為小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)；小米收報16.28元，升1.34元或9%，成交89.86億元；騰訊收報309.2元，升5.4元或1.8%，成交82.19億元；美團收報101.4元，升4.6元或4.8%，成交48.17億元。國指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。


　　恒指兩大升幅股份依次為中銀香港(02388)及攜程(09961)；中銀香港收報22.95元，升2元或9.5%，成交8.93億元，盤中高見22.95元，最低見22元；攜程收報377元，升31.8元或9.2%，成交13.29億元。恒指兩大跌幅股份依次為網易(09999)及阿里健康(00241)；網易收報151.6元，跌11.2元或6.9%，成交18.32億元，盤中低見149.1元，最高見155.7元；阿里健康收報3.07元，跌0.11元或3.5%，成交2.41億元。

 

撰文:經濟通市場組

2024-04-02｜半日大成交 港股大升原因何在？｜🚗小米SU7熱炒 好消息出貨VS追貨？｜ #莫灝楠 #直播｜hot talk 1點鐘

 

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