港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持反覆整固 國航需升穿20天線才能考慮

恒生指數半日報16806，跌125點或0.7%，主板成交逾525億元。恒生中國企業指數報5914，跌46點或0.8%。恒生科技指數報3499，跌43點或1.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)；騰訊收報309.6元，升0.4元或0.1%，成交35.38億元；小米收報15.78元，跌0.5元或3.1%，成交21.9億元；美團收報100.4元，跌1元或1%，成交13.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。

中國國航 (網上截圖)

大市本周料17000點以下整固





昨日恒指升390點或升2.4%，主板成交近1442億元，成交金額為近期高位。但今日半日回吐逾100點，恒指會如何走？是出現日升日跌局面，還是高位整固後再升？上升的空間有多少？阻力位在哪裏？



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股積弱已久，雖然年初有見底回升的勢頭，但市場對牛市依然半信半疑，散戶經歷了幾年跌市，信心不足，加上暫時未見外資回流，港股的升市動力不足。預料恒指繼續在16400至17000點區間徘徊。不過，今年世界多國都會舉行大選，在這種環境下，股市大跌的機會比較小，因此，港股大跌的機會不大。但要升至17800點左右才能確定牛市的訊號。因此，市場現階段整固也屬於正常。





國航升穿20天線才是見底訊號





去年隨著新冠疫情消退，世界各地復常，經歷幾年疫情重創的航空業也重新振翅高飛。國泰(00293)自疫情肆虐以來，首年扭虧為盈。反觀內地三大航空集團，上周相繼公布的業績依然強差人意，全部錄得虧損。雖說虧損幅度對比上一個年度有所縮窄，但未能像國泰那麼扭虧。溫鋼城指出，兩者很難相比。內地去年復常以來，經濟增長不似預期。



雖然航空業收入在前一年的低基數下錄得不錯的增長，但內地的模式有所改變，高消費旅客減少，境外的長途旅客也減少，對航空公司不利。另一方面，國泰自疫情爆發以來，大幅度裁員以減少開支。因此，在成本控制方面，國泰做得比較好。不過，溫鋼城預期，隨著內地民眾加快外遊，今年內地航空業的增長會相當可觀。不過航空股表現暫時難言見底，以國航(00753)為例，至少要升穿20天線（大約4元）才能考慮。

國航股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

東航股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

南航股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

國泰股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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