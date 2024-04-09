財經 | 證監會梁鳳儀：香港仍是國際金融中心，信心沒有動搖

．證監會行政總裁梁鳳儀在出席滙豐首屆全球投資峰會時致辭表示，信香港仍然是多年來所熟知的充滿活力和韌性的國際金融中心

．又指金融公司對香港信心並未動搖

．滙豐在香港舉辦是次峰會，顯示滙豐堅信香港是充滿活力的資本、商業和機遇樞紐

證監會行政總裁梁鳳儀在出席滙豐首屆全球投資峰會時致辭表示，有說法指香港已今非昔比，但隨著現有的數據和事實，堅信香港仍然是多年來所熟知的充滿活力和韌性的國際金融中心，又指金融公司對香港信心並未動搖，而滙豐在香港舉辦是次峰會，顯示滙豐堅信香港是充滿活力的資本、商業和機遇樞紐。

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她指，過去三年，香港對沖基金經理、私募股權基金經理和家族辦公室的總數增加了24%，而2023年，香港註冊的投資基金其資金淨流入恢復至按年增長93%。



她表示，為了提升香港市場的競爭力，需要提高股市的流動性和效率。為實現這一目標，必須繼續降低直接和間接的交易成本，從中長期來看，證監會將繼續與聯交所合作，提高資本效率，潛在措施包括縮窄股票買賣價差等，並指香港的互聯互通也走向世界，正在努力加強與中東和東南亞市場的聯繫。



她續指，正致力多元化第一上市公司的來源地，並認可更多海外交易所，使相關公司能夠在香港進行第二上市。

撰文：經濟通採訪組

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