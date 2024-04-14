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前世與今生，從富麗華酒店到友邦金融中心

14/04/2024

　　日前，麗新國際(00191)及麗新發展(00488)聯合公布，麗新發展以初步代價約14.21億元，出售持有中環友邦金融中心物業的公司Bayshore Development共10%股權予友邦保險(01299)。交易完成後，預期麗新國際及麗新發展各自將就出售事項錄得虧損約1.55億元。友邦保險將全資持有該物業，而當年雄心勃勃買入富麗華酒店準備大展拳脚的麗展，從此將與該物業再無任何瓜葛。　

星光熠熠富麗華

　　友邦金融中心位於干諾道中1號，樓高38層，提供總建築面積約42.9萬平方呎。物業的前身為富麗華酒店，為澳門第一代賭王傅老榕家族所創建。1954年，傅家購入干諾道中1號地皮後，引入當時的美麗華酒店做股東。富麗華酒店的英文名字「Furama」，是由傅家的Fu和美麗華(Mirama)的rama兩字合併而來。酒店設計盡皆名牌，聘用的則師，是香港當時十大則師之一的甘洺。而酒店正門的外牆是一幅3000呎的壁畫，由本地藝術家李維安雕刻，壁畫原名《朝元仙仗圖》，描繪道教神話中的82個神仙，盡顯氣派。

 

從富麗華酒店，到友邦金融中心

富麗華酒店外牆的3000呎壁畫《朝元仙仗圖》，氣派非凡。（網上圖片）

 

　　當年富麗華酒店星光熠熠，離不開酒店出名的中菜廳「香島廳」，那是城中商界和政界名人的聚腳點，據說名人如榮智健、夏佳理、錢果豐、劉皇發、大法官李福善等都是常客。酒店亦曾接待過60、70年代紅極一時的Bee Gees樂隊成員；而華光太子爺趙世光與何莉莉的盛大婚禮，亦在該酒店舉行。至於酒店的頂層，是全港第二間旋轉餐廳La Ronda，更成為富麗華酒店的象徵，亦成為不少香港人的回憶。

 

從富麗華酒店，到友邦金融中心

60、70年代紅極一時的Bee Gees，亦曾是富麗華酒店的賓客。（美聯社）


富二代與富三代的交易

　　當年富麗華酒店的交易之所以引人入勝，不僅因為這單交易見證了90年代末香港樓市大逆轉，成為樓市大跌的縮影，同時也是城中兩大家族的一次交手。


　　在1997年回歸前，香港樓市處於高峰期。就在這一年，富麗華酒店以高達69億元成交。這單交易的賣方，關鍵人物是傅老榕的嫡長孫傅厚澤，用今日的術語叫做富三代。而拍板買入的是林百欣的兒子林建岳，屬於富二代。時任麗展執行董事的林建岳，決定斥高價買入富麗華酒店。就這樣，一單世紀「大刁」完成了。


　　「當時我們看到，地產市道已經去到盡，再等兩年我們就會輸。那時決定賣盤，是基於酒店已經老舊及落伍，難與新落成酒店競爭。」傅厚澤在之後的一次媒體訪問中曾如是說。

風暴過後，有人歡喜有人愁

　　然而，一場亞洲金融風暴令香港「癲瘋」的樓市大逆轉，樓價急跌。麗展因購入富麗華酒店而向銀行借貸，導致負債沉重，單是利息支出已經不菲。2000年，麗展不得不以18.5億元把其中65%股權出售，後來重建為現時的友邦金融中心，帳面虧蝕超過26億元。


　　這單交易，傅家在高峰期將富麗華酒店轉手，大賺一筆；接貨的林家與麗展則為此付出沉重的代價。距離富麗華酒店交易將近27年，麗展經過多年的配售和供股後，如今市值大約只有9.4億元左右。

鋒芒畢露與鋒芒不露

　　林家向來活躍，相對於林家的「鋒芒畢露」，傅家可謂是「鋒芒不露」了，日子一直過得很低調。因此，外人對他們知之甚少，僅能從一些重大交易的採訪中窺豹一斑。當年富麗華酒店即將拆卸時，前富麗華主席傅厚澤接受訪問時不無感慨地說：「我爸爸（傅蔭釗）放了許多心血在這間酒店上，酒店要拆，老人家當然有不捨之情。我記得這幅地，是50年代我爸爸親自到倫敦洽談的。」言語之間，流露了父子之情，以及對富麗華的不捨。

 

前世與今生，從富麗華酒店到友邦金融中心

傅家嫡長孫傅厚澤作風低調，較少出席公開活動。（網上圖片）


　　東半山司徒拔道眺馬閣的大業主就是傅家，多年來只租不賣，作為傅家長子嫡孫的傅厚澤就曾說過：「幢樓係祖業，阿爺有份參與設計，具有深厚感情，故只租不賣。」字裏行間，可以看得出傅厚澤嚴守祖訓，以及祖孫間、父子間血濃於水的深厚感情。


　　對於傅家，大家應該會感到陌生。要說傅家，那就得從傅老榕說起。傅老榕早於20、30年代，就叱吒於澳門賭業，屬於第一代的賭王。他深明分散投資的道理，戰後不久，便派長子傅蔭釗來港發展地產。60年代，傅老榕去世後，傅家亦淡出澳門，專心在香港發展，當中最矚目的就是富麗華酒店。至於傅家實力有多雄厚？因為家族資產沒有上市，外面難以估計。不過，正如西方的羅斯柴爾家族一樣，儘管不在富豪榜，但沒有人會質疑他們的實力。

事過境遷，各自安好

　　隨著麗展放手友邦金融中心物業，當年轟動一時的富麗華酒店一役，也算是告一段落了。事過境遷，如今的傅厚澤，將家族的物業擴展到海外，家族在英國倫敦有寫字樓和住宅，美國三藩市也有酒店。當然，更多的是沒有披露的，貫徹家族一向的低調宗旨。不過，香港的豪宅成交中，從來不乏傅家的身影。

 

前世與今生，從富麗華酒店到友邦金融中心

林建岳在娛樂事業及公職皆取得一定成績（網上圖片）


　　至於林建岳，除了繼承家業外，亦開創娛樂事業及參與公職等，並取得一定成績。旗下寰亞電影投資開拍多部叫好叫座的電影，當中包括《無間道》。2004年，寰亞電影從豐德麗(00571)分拆在新加坡上市，同年創立唱片公司東亞唱片及A Music。公職方面，先後出任第十二屆全國政協委員、香港旅遊發展局主席、香港經濟民生聯盟監事會主席。

 

撰文：經濟通通訊社記者　佘詩偉

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