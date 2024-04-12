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樓市 | 中原CCL連升3周後回軟，料短期樓價反覆爭持

12/04/2024

．中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%

．是3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市況

 

樓市 | 中原CCL連升3周後回軟，料短期樓價反覆爭持

 

　　中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%，是3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市況。樓價連升3周後回軟，但CCL仍高於撤辣前的143.02點低位，短期樓價開始出現反覆爭持跡象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊。

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*大型新盤促銷影響二手樓成交*


　　楊明儀指出，多個九龍大型新盤包括長沙灣Belgravia Place，九龍灣泰峯，將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE相繼低價促銷搶去市場焦點，影響二手成交減慢，樓價連升3周後回軟。


　　CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.28%，較2023年4月168.40點高位跌13.97%，而2024年則累跌1.58%。第二季CCL目標上試150點，現時相差5.12點或3.53%。4月11日美國通脹數據高於預期，市場憂慮推遲減息，及4月11日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單138伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。


*九龍樓價連跌2周共2.11%*
　


　　中原城市大型屋苑領先指數CCL　Mass報145.50點，按周跌1.22%。CCL(中小型單位)報144.07點，按周跌1.48%。CCL(大型單位)報148.98點，按周跌1.59%，連跌2周共1.78%，指數在2017年3月底水平徘徊。


　　四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報145.69點，按周跌0.97%，結束2周連升，於2016年9月初水平徘徊。九龍CCL_Mass報140.63點，按周跌1.68%，連跌2周共2.11%，在2017年1月初水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.29點，按周跌1.86%，連升3周後回軟，繼續處於2017年2月底水平。新界東CCL_Mass報159.99點，按周升0.10%，連升2周共1.39%，仍於2017年3月底水平徘徊。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

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