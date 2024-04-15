樓市 | 十大屋苑周末錄9宗成交，撤辣後首周末重回單位數

．據美聯物業分行統計，在剛過去的周末(4月13日至4月14日)十大藍籌屋苑合共錄得約9宗買賣成交

．較上周末約10宗減少約10%，並為撤辣後首個周末重回單位數，創7周新低

據美聯物業分行統計，在剛過去的周末(4月13日至4月14日)十大藍籌屋苑合共錄得約9宗買賣成交，較上周末約10宗減少約10%，並為撤辣後首個周末重回單位數，創7周新低。若按十五大屋苑計算，周末2天則錄得約10宗買賣成交，較上一周減少約23.1%。

推薦閱讀：

滙控(00005)月底公布首季業績前夕，落實5.5億美元售阿根廷業務，雖預期入帳10億美元稅前出售虧損，行政總裁祈耀年受訪時稱.......

分析指，日本結束負利率政策，日本的人壽保險公司今年可能會購買更多日本國債.........

*新盤熱銷，二手受壓*



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，撤辣後整體樓市交投成交暢旺，一手百花齊放，本周末BLUE COAST次輪開賣，銷情理想，加上日出康城全新盤PARK SEASONS收票，多個新盤亦部署登場，繼續搶佔市場焦點及凍結市場資金。二手市場受到一手搶客，以及在撤辣後的過去約一個半月期間，買家積極在二手尋寶，亦消化大量筍盤，加上業主信心轉強，叫價議幅收窄，影響近日二手交投量，惟預期整體物業需求仍然殷切，而二手樓價在4月份可望靠穩微升。





*中原：十大屋苑半數零成交*



另外，中原地產十大屋苑周末亦錄得9宗成交，按周無升跌，當中有一半屋苑錄0成交，分別為康怡花園、海怡半島、新都城、映灣園及嘉湖山莊。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場百花齊放，周末一手市場交投暢旺，近期港島大型新盤位置優越，訂價亦吸引，務求先取量再求價，搶去大批客源及市場焦點，周末兩天一手市場共錄約200宗成交，加上撤辣後一個多月市場已消化大量二手筍盤，二手交投難免受壓。

撰文：經濟通採訪組

2024-04-15｜新「國九條」刺激大市慢牛向上？| 招金高位擬配股 金礦股或跟隨金價見頂回落？ ｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！