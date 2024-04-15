港股 | 午市前瞻 | 中東局勢短期回穩 油股金股難高追 寧吼虛幣ETF

恒生指數半日報16599，跌122點或0.7%，主板成交逾543億元。恒生中國企業指數報5855，跌23點或0.4%。恒生科技指數報3436，跌37點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報306.8元，跌2.8元或0.9%，成交27.53億元；友邦收報47.45元，跌1.15元或2.4%，成交18.87億元；阿里收報70.2元，跌1.45元或2%，成交15.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報100.5元，跌1.6元或1.6%，成交11.32億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

中海油 (網上截圖)

連敬涵：中東局勢回穩 港股消化負面消息但亦難升

港股今早裂口低開超過200點，更一度失守100天線，但盤中有資金趁低吸納，跌幅收窄至百餘點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指有望守穩100天線約16400水平，因中東局勢有望回穩，戰事未必惡化，故今早港股低開，反映負面消息後有回升動力，以目前消息而言，再大跌機會不大。但他坦言，壞消息消退不等於好消息來臨，恒指仍有待突破16800阻力的動力。





*以伊雙方再回擊機會細，料局勢趨穩*





中東局勢在剛過去周末轉趨緊張，繼以色列突發襲擊伊朗駐敘利亞領事館後，伊朗亦於上周六(13日)晚對以色列發動空襲，是伊朗有史以來首次直接襲擊以色列。市場一度憂慮中東局勢急劇惡化，金價一度飆破每盎司2400美元，但即日大幅回落。另外，消息亦造成高風險資產的虛擬貨幣價格波動，比特幣由70000美元一度急挫至60000美元，隨後反覆回升至65000美元水平。



港股今早個別板塊波動，金礦股普遍隨金價受壓而偏淡，虛幣ETF及概念股亦一同捱沽。連敬涵認為，中東局勢已轉趨穩定，坦言伊朗受襲後的反應已比預期克制，預計伊朗再進一步反擊的機會不大。另外，據報美國總統拜登勸阻以色列，不要反擊伊朗，以色列亦取消原訂的反擊行動，故他相信以色列攻擊伊朗的機會不大，料局勢已暫時平息。

中海油 股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

油價平穩 金價難再急破2400美元 吼比特幣反彈



針對戰事帶來的資產價格波動，期間油價較為穩定，連敬涵預期油價將維持在現水平，而今日油股造好純屬資金持續追捧三桶油，油股再受中東局勢帶動上升的機會不大。他又指，金價相對較受戰事消息影響，波幅達100美元，但因局勢紓緩，短期內再次升破2400美元機會不大，而且金股連升多日後已吸引招金(01818)趁高配股，不排除再有金股趁勢配股，認為現價不值博。

招金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



比特幣同樣受到波動，連敬涵則認為，比特幣價格在60000美元覓得支持後有望回升，因短期內將會再次「減半」，認為如非再有突發消息，比特幣將會重返70000美元並有望再創新高，建議投資者不妨趁低入手相關ETF，如FA南方比特幣(03066)及FA三星比特幣(03135)等。

(網上截圖)

FA南方比特幣價格走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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