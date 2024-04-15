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比特幣 | 比特幣「減半」將令礦工收入減少100億美元

15/04/2024

．分析指，這次「減半」將導致確保比特幣平穩運作的公司收入減少100億美元

．對於投資者來說，每4年一次的「減半」一直被視為支撐比特幣價值的關鍵因素之一

 

比特幣 | 比特幣「減半」將令礦工收入減少100億美元

　　對於投資者來說，每4年一次的「減半」一直被視為支撐比特幣價值的關鍵因素之一。分析指，這次「減半」將導致確保比特幣平穩運作的公司收入減少100億美元。

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　　4月20日左右，「減半」將使礦工每天可以透過驗證交易賺取的比特幣數量從現在的900個減少到450個。根據比特幣目前的價格，整個產業每年可能會損失約100億美元收入。


　　不過，Marathon Digital Holdings Inc、CleanSpark Inc和其他礦商已投資新設備，試圖緩解收入下降的影響，繼續維持自己在業界的地位。

 

撰文：經濟通國金組

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