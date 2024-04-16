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日圓 | 圓匯低見154.45，鈴木：擬採取一切可行措施

16/04/2024

．圓匯率創下154.45的34年來新低

．日本財務大臣鈴木俊一表示，在必要時，他已準備好在外匯市場採取一切可行措施，但就日圓最近波動是否過快不予置評

 

日圓 | 圓匯低見154.45，鈴木：擬採取一切可行措施

　　日本財務大臣鈴木俊一表示，在必要時，他已準備好在外匯市場採取一切可行措施，但就日圓最近波動是否過快不予置評。

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　　在他發言之前，美國零售銷售數據強於預期，最新數據反映了美國經濟的韌性，再次動搖聯儲局將在未來幾個月減息的預期。圓匯率創下154.45的34年來新低。


　　鈴木俊一正動身前往美國華盛頓，參加國際貨幣基金組織(IMF)年度活動，以及G7和G20財長會議。

 

撰文：經濟通國金組

 

 

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