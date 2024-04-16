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比特幣 | 消息料證監會或月底一次過批出首批虛幣ETF

16/04/2024

．據《明報》引述消息報道，預期香港證監會將於4月底一次過批出首批虛擬貨幣ETF

．情況與美國證交會(SEC)今年1月時批准11隻比特幣現貨ETF類似

 

比特幣 | 消息料證監會或月底一次過批出首批虛幣ETF

 

　　據《明報》引述消息報道，預期香港證監會將於4月底一次過批出首批虛擬貨幣ETF，情況與美國證交會(SEC)今年1月時批准11隻比特幣現貨ETF類似。

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　　證監會回覆傳媒查詢時表示，經證監會認可的投資產品，將會於該會網站上公開發售的投資產品列表上列明。該會續指出，若申請的ETF產品大致符合該會的要求，則會開出有條件的授權書，但仍需遵守各種條件，包括支付相關費用、提交文件，以及得到港交所(00388)的上市批准，相信有關申請基金公司下一步將向港交所遞交申請。


　　昨日多間資產管理公司宣布，旗下虛擬貨幣現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，有望成為香港首批虛擬貨幣現貨ETF。嘉實國際、博時基金及華夏基金等共三間公司宣布，旗下虛擬貨幣現貨ETF已獲得證監會有條件批准。其中嘉實與華夏都宣布會與OSL集團合作推出虛幣現貨ETF。

 

撰文:經濟通採訪組

 

 

 

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