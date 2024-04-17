美股 | 鮑威爾再挫降息預期，標普500指數三連跌

．聯儲局主席鮑威爾表示，最新通脹數據表明，可能需要更長時間才有足夠信心降息

．鷹派言論蓋過了強勁的企業盈利，標普500指數連續第三個交易日下跌

聯儲局主席鮑威爾表示，最新通脹數據表明，可能需要更長時間才有足夠信心降息。其鷹派言論蓋過了強勁的企業盈利，標普500指數連續第三個交易日下跌，接近5050點關口，房地產和公用事業等利率敏感板塊的跌幅最大。

推薦閱讀：

由於中國需求復甦，日本出口連續4個月出現增長........

中美經濟工作組第四次會議於周二（16日）在美國華盛頓舉行，美方指今次會議圍繞「平衡增長」進行討論.......

華爾街分析指，鮑威爾的言論表明聯儲局按兵不動的時間，可能會比原計劃更長。標普500跌10.41點，或0.2%，報5051.41點。道指漲63.86點，或0.2%，報37798.97點。納指跌19.77點，或0.1%，報15865.25點。



美國銀行股價一度下跌5%，此前該行公布的費用高於預測。摩根士丹利股價上漲2.45%，因交易部門收入超預期。





*歐洲央行接近降息*



美元再創5個月高位，美匯指數升0.15%，報106.36。日圓一度抹去跌幅，隨後重拾跌勢。美元兌日圓上漲0.3%，至154.72，盤中一度跌至154.04。日本央行行長植田和男本周將出訪華盛頓，參加IMF和20國集團會議。



歐元兌美元一度下跌0.2%，至1.0601，之後報1.0622美元，自去年12月初以來首次六連跌。歐洲央行行長拉加德表示，只要不破壞歐元區通脹放緩的勢頭，歐洲央行正接近降息。



英鎊兌美元下跌0.1%，至1.2433，為連續第三天走低。澳元兌美元下跌0.62%，報0.6402。紐元兌美元下跌0.39%，報0.5881美元。



市場關注以色列對伊朗襲擊的回應，避險需求抵銷了鮑威爾鷹派言論，金價企穩。紐約期金跌1%，收每盎司2407.8美元。黃金現貨報2382.72美元。油價窄幅波動，紐約期油下跌0.1%，結算價報每桶85.36美元。布蘭特期油下跌0.1%，結算價報每桶90.02美元。



分析指，中東地區約佔全球原油供應的三分之一，除非襲擊導致事態升級，或導致石油生產設施遭到破壞，否則每次襲擊對價格的影響都會減小。

撰文：經濟通國金組

2024-04-17｜北水累計流入逾600億 | 夏季拉動動力煤需求 煤炭股仍可吼？| 內銀股部署｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動