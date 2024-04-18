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美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄

18/04/2024

．在中東地緣政治緊張和高息利率前景下，美股周三（17日）連續第四天下跌

．大型科技股遭拋售，標普500指數創1月以來最長連跌紀錄，已由歷史高點跌逾4%

 

美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄

　　在中東地緣政治緊張和高息利率前景下，美股周三（17日）連續第四天下跌，大型科技股遭拋售，標普500指數創1月以來最長連跌紀錄，已由歷史高點跌逾4%。

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　　標普500跌29.2點，或0.6%，報5022.21點。道指跌45.66點，或0.1%，報37753.31點。納指下跌181.88點，或1.2%，報15683.37點。ASMLHolding NV訂單大幅下降之後，晶片製造商首當其衝。英偉達領跌科技巨頭。


　　華爾街分析指，美國股市第一季度上漲10%，創下2019年以來最強勁年度開局之後，投資者越來越懷疑市場短線還能走多遠。美股的股票風險溢價(ERP)現已深陷負值區域，自2000年代初以來這種情況還從未發生過。



*美元6天來首度走低*


　　隨著投資人獲利了結，美匯指數6天來首度走低，跌0.3%，報105.94。美元兌日圓下跌0.1%，至日內低點154.65。日本財務大臣和外匯事務主管周三在華盛頓會議後強調，美國和韓國均對日圓和韓圜大幅下跌表示擔憂。


　　美國財政部長耶倫在三邊財長會議後的聯合聲明中承認，日本和韓國財長對兩國匯率大幅下跌的擔憂。日本外匯事務主管神田真人表示，日本不排除任何有關外匯的選項。


　　英國3月份消費者價格按年上漲3.2%，高於預期的3.1%，英鎊兌美元上漲0.2%，至1.2455。歐元兌美元漲0.5%，至1.0672。



*黃金價格小幅下跌*


　　黃金價格小幅下跌，紐約期金跌0.8%，收每盎司2407.8美元。黃金現貨跌0.2%，報2376.39美元。原油價格跌至三周低點，美國原油庫存升至9個月高點，再加上疲軟的中國工業數據，推動紐約期油結算價跌3.1%，至82.69美元，跌破84美元關鍵支撐位。布蘭特期油下跌3%，至每桶87.29美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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