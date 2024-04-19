《嚟緊炒D乜》海螺水泥整固待變，中線獲利目標24銀

海螺水泥(00914)將於下周五(26日)公布截至今年3月31日止季度業績，海螺水泥主要從事生產和銷售熟料和水泥製品。

（海螺水泥網頁截圖）



海螺水泥截至2023年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利倒退32.6%至106.89億元人民幣，整體毛利減少17.7%至223.65億元人民幣，毛利率下降4.7個百分點至15.9%。



期內，營業額增加6.8%至1409.99億元人民幣；水泥及水泥相關業務方面，佔總營業額28.8%中國東部營業額增9.3%至405.8億元人民幣，稅前利潤減少33.9%至19.48億元人民幣；佔總營業額32.6%之中國中部營業額增加2.9%至439.68億元人民幣，稅前利潤增2.5%至147.94億元人民幣。



另外，佔總營業額15.4%中國南部營業額增4.6%至217.23億元人民幣，稅前利潤減少25.8%至14.65億元人民幣；佔總營業額23.2%之中國西部營業額增加3.4%至277.34億元人民幣，稅前利潤減少36.4%至13.95億元人民幣。



跌幅輕微，現價可買



另一方面，固廢及危廢處置錄得營業額18.82億元人民幣，稅前利潤為2.92億元人民幣；期內，集團水泥和熟料合計淨銷量2.93億噸，較2022年減少5.6%；截至2023年12月31日，集團熟料產能2.72億噸，水泥產能2.85億噸，骨料產能4070萬噸，商品混凝土產能720萬立方米，光儲發電裝機容量542兆瓦。



於2023年12月31日，海螺水泥之現金及現金等價物為115.51億元人民幣，銀行貸款及其他借款總額為220.89億元人民幣。流動比率為3.41倍(2022年12月31日為2.98倍)。



技術走勢方面，海螺水泥近日整固，今日股價雖然下跌，但跌幅相對輕微，錢駿建議現價17.3銀買入，首站19.5銀，若升越此關，中線以24銀為獲利目標，跌穿16銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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