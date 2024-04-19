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中東局勢緊張金價上漲日股暴跌，同獲大行唱好相關ETF可吼？

19/04/2024

　　中東局勢緊張之下，聯儲局官員鷹派言論未能阻止國際金價上漲，紐約期金昨日(18日)漲0.4%，收每盎司2397.3美元，續於高位徘徊。值得留意，今早(19日)傳出伊朗中部要地傳出爆炸聲，疑為以色列針對伊朗發動襲擊，消息傳出後亞洲區股市暴跌，其中日經指數大瀉逾3%至約36800點，港股追蹤日股ETF急挫。不過，日本股市踏入今年後氣勢如虹，2月時曾衝破1989年創下的歷史高位，升至約39000點。而金價及日股近日都獲大行唱好，或可趁機買入其ETF，捕捉往後升勢？

 

中東局勢緊張金價上漲日股暴跌，同獲大行唱好相關ETF可吼？

 （資料圖片）

 

花旗料金價最快半年內見3000美元　高盛料年底見2700美元

 

　　花旗近日表示，在美國聯儲局最終會減息的預期下，流入黃金的資金增加，預計金價將在未來6至18個月內達到每盎司3000美元。花旗將今年平均金價預測上調至每盎司2350美元，並將明年平均價大幅上調40%至每盎司2875美元。花旗分析師Aakash Doshi表示，金價可能有短期回落風險，但受到降息及中東政治因素影響，長線基本面仍有支撐，頂多跌到2200美元，就會有逢低買盤進駐，下跌空間有限。

　　高盛亦表示，黃金正處於「不可動搖的牛市」，並將年底預測上調至2700美元。高盛解釋，金價在美國上周公布勝於市場預期的CPI後相對穩定，再次證明金屬的牛市並非由一般的宏觀因素推動。儘管市場預期聯儲局的降息幅度逐漸減少、經濟增長趨勢強勁及股市表現凌厲等因素影響下，金價在過去兩個月內仍升了20%。金價向來與實際利率、增長預期及美元走勢等催化劑掛鈎，但上述原因已不足以解釋今年金價的變動。金價自2022年中旬已受新興市場的央行增持及亞洲散戶買入帶動向上，目前的宏觀政策及地緣政治亦反映了這些因素。此外，來自美國選舉周期及財政環境的風波，亦令金價向上傾向明顯。另瑞銀集團預期金價年底可升至2500美元。

 

 

（Shutterstock）

 

伊朗中部要地疑遭以色列襲擊　日本通脹放緩幅度超預期


　　值得留意，今早傳出伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，傳為以色列針對伊朗發動襲擊，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地。消息傳出後亞洲區股市暴跌，日經225指數曾大瀉約1200點或逾3%，跌至約36800點；首爾KOSPI指數急挫逾2%，台北加權平均指數挫3%。

 

　　另外，日本通脹放緩超過預期，但仍高於日本央行的通脹目標。日本3月全國整體消費者物價指數(CPI)按年升2.7%，低於預期的2.8%，不包括新鮮食品的核心通脹按年升2.6%，升幅低於2月份的2.8%，普遍預期為升2.7%。至於剔除新鮮食品和能源價格的CPI按年2.9%，升幅較2月的3.2%放緩，預估為升3%。日本貨幣政策會議將於下周召開。


施羅德投資：多個因素令日股具吸引力　料趨勢持續

 

中東局勢緊張金價上漲日股暴跌，同獲大行唱好相關ETF可吼？

（資料圖片）

 

　　施羅德投資內容團隊近日表示，備受忽略多時的日本股票重獲投資者的歡心，有理由相信這趨勢將會持續，其中一項重要因素，是由東京交易所於2023年推動的改革，鼓勵企業致力達致可持續增長及提升企業價值。其中一個可提升企業價值的方式，是透過派發股息或回購股份，從而提升股東回報。日本擁有淨現金的企業佔44%，這為企業提供了投資於業務或增加股東回報，甚至雙管齊下的空間。企業已關注到東京交易所的呼籲，並紛紛作出行動，企業宣布回購股份的宗數亦正在穩定地上升。


　　施羅德投資又指，通脹捲土重來亦是支持日本股市的因素之一。經過通脹一直低迷、甚至約30年的通縮期之後，現時回到溫和通脹的環境是日本十分樂見的。通縮會導致企業和消費者延遲投資和擱置購買意欲，溫和的通脹則不單為企業提供了未來進行投資的信心，亦會促進消費者的消費意欲。日本似乎正在進入一個企業投資增加、工資增長及消費者支出增加的階段，預計這階段將會持續，而非面臨一個下行的通縮漩渦。上述種種因素都有助日本成為當下具吸引力的金融市場，讓投資者可從中捕捉機遇。另外，瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)早前發表4月份投資展望，亦表示看好日本股市，基於其穩健的盈利及日本企業管治改革。

 

陳樂怡：料金價年底見2700美元黃金ETF可吼　日股中長線看好可揀華夏日股對沖

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，地緣政治局勢緊張，加上今年適逢大選年，黃金避免需求增加，而全球央行亦持續增持黃金，對金價有支撐作用，已不太在意美國延遲減息。金價中線仍可看好，料年底可升至2700美元，但短期或受中東局勢變化影響而有波動風險。不過，既然中線看好，可部署買入黃金ETF，黃金ETF始終比金礦股穩陣，金礦股既會受個別公司的營運效率影響，且有些公司除金礦外，同時有銅礦等其他業務。

 

中東局勢緊張金價上漲日股暴跌，同獲大行唱好相關ETF可吼？

（陳樂怡）

 

 

　　另陳樂怡表示，中長線看好日股，原因是日本企業改革持續推進，股份披露更透明，派息亦可觀。不過，日股今日急跌除受中東局勢影響外，亦因最新數據顯示當地通脹放緩，令人擔心其通脹可持續性，日本央行加息空間存變數，而若日圓過度貶值也不利股市。惟短期表現不影響對其中長線看法，可以考慮買入日股ETF，但港股追蹤日股的ETF成交並不活躍，要留意流動性問題。此外，幾隻日股ETF亦有分別，其中華夏日股對沖(03160)追蹤更具參考價值的MSCI日本指數，行業分布平均，且有美元對沖，是最合適選擇，而若看好半導體及AI相關行業，則可吼GX日本全球領導(03150)，惟要留意台積電最近才調低增長展望。

 

　　日股ETF今早全線下挫，GX日本全球領導半日跌2.3%收報58.62元，南方日經225(03153)跌2.7%報77.16元，華夏日股對沖跌2.14%報19.71元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.58%報1733元，價值黃金ETF(03081)升0.67%報56.88元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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