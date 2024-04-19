樓市 | 中原CCL按周升1.01%，今年暫累跌0.58%

．中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報146.35點，按周升1.01%

．短期樓價走勢反覆爭持。相信CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，暫時未有明顯向上或向下的訊號

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報146.35點，按周升1.01%，是復活節長假及黃竹坑港島南岸Blue Coast公布首張價單當周的市況。CCL上周跌今周升，短期樓價走勢反覆爭持。相信CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，暫時未有明顯向上或向下的訊號。

推薦閱讀：

商務部公告，調查機關最終認定，原產於台灣地區的進口聚碳酸酯存在傾銷，決定自4月20日(明日)起徵收反傾銷稅........

今年1至3月全國實際使用外資(FDI)金額3016.7億元人民幣，而今年1-2月FDI為2150.9億元.........



*短期樓價走勢反覆爭持*



她指出，新盤連環減價搶客，但二手業主議價幅度不大，買家與業主陷入拉鋸局面。CCL雖比撤辣前的143.02點低位為高，但仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.51%，較2023年4月168.40點高位跌13.09%，而2024年則累跌0.58%。現時CCL距離150點目標，相差3.65點或2.49%。



4月17日何文田朗賢峯IIB期公布首張價單115伙，及有大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈削減至零並收緊審批，4月20日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS首輪銷售168伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。





*港九市區樓價升，新界兩區跌*



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.30點，按周升0.55%。CCL(中小型單位)報145.11點，按周升0.72%。CCL(大型單位)報152.50點，按周升2.36%，連跌2周後反彈，指數在2017年5月中水平徘徊。



四區方面，港九市區升，新界兩區跌，繼續各自反覆。港島CCL Mass報149.34點，按周升2.51%。九龍CCL Mass報141.93點，按周升0.92%，終止2周連跌。新界東CCL Mass報157.74點，按周跌1.41%，連升2周後回軟。新界西CCL Mass報132.53點，按周跌0.57%，連跌2周共2.42%，繼續處於2017年2月底水平。

撰文:經濟通採訪組

2024-04-19｜內地推新「國九條」 低估值及高股息的煤炭股受惠？ 兗礦升幅落後可追｜#伍禮賢 #直播｜hot talk 1點鐘

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇