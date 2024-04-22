TVB | 預期下半年錄盈利，上季香港免費頻道廣告收入雙位數增長

．電視廣播(TVB)(00511)公布截至今年3月31日止三個月期間營運資料，香港地面免費頻道的廣告收入於本季度內持續呈現正向勢頭

．該集團預計在截至2024年12月31日止六個月期間將會實現正數淨利潤

電視廣播(TVB)(00511)公布截至今年3月31日止三個月期間營運資料，香港地面免費頻道的廣告收入於本季度內持續呈現正向勢頭，季度來自廣告客戶的整體收入相比去年同期實現雙位數的百分比增長，這部分歸因於集團維持在截至2023年12月31日止三個月期間在翡翠台黃金時段電視廣告的高單價水平，並且迎回更多已經一段時間並未在集團的頻道上投放廣告的藍籌企業廣告客戶。該公司預計這一持續趨勢，再加上潛在客戶對於投放廣告到集團落地廣東省的翡翠台和明珠台初步表示出濃厚興趣，將有助於今年來自廣告客戶的收入實現較2023年更進一步的增長。

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該集團季度以平日黃金時段（晚上七時至十一時）平均電視收視點計，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額，比去年底下降1個百分點。



該公司重申預期集團在2024年全年實現顯著正數EBITDA。此外，基於目前的業務勢頭，在不考慮特殊一次性項目的情況下，該集團預計在截至2024年12月31日止六個月期間將會實現正數淨利潤（利潤歸屬予公司股東）。

撰文: 經濟通市場組

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