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港股 | 午市前瞻 | 中證監5項資本合作提振港股 理想迎來新一波減價戰

22/04/2024

　　港股上升，恒指一度升逾400點，半日報16506，升282點或1.7%，主板成交逾595億元。恒生中國企業指數報5838，升91點或1.6%。恒生科技指數報3342，升63點或2%。


　　中國生物製藥(01177)升7.3%，報2.51元，該股成交約5494萬股，涉資1.36億元，盤中高見2.53元，最低見2.41元；潤啤(00291)升5.4%，報34.05元；新奧能源(02688)升4.6%，報64.2元；李寧(02331)升4.4%，報17.48元。


　　理想汽車(02015)逆市跌6.5%，報99.4元，該股成交約1344萬股，涉資13.56億元，盤中高見104元，最低見99元；紫金(02899)跌3.8%，報17.06元；中石油(00857)跌2.1%，報7.33元。

 

港股 | 午市前瞻 |

理想L7型號。(網上截圖)

 


聶振邦：恒指在16200至16800上落


　　中東局勢暫時緩和，市場預期以色列對伊朗的報復性襲擊不會升級為更大的衝突，上周道指反覆上升200多點。恒指今早高開近200點後愈升愈多，升幅一度擴大至400多點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今早的升市除了中東局勢緩和之外，更重要的是上周五中國證監會發布的5項資本市場對港合作措施。該措施包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、將REITs納入滬深港通、支援人民幣股票交易櫃檯納入港股通、優化基金互認安排、支援內地行業龍頭企業赴香港上市。該等措施利好港股長遠發展，今日除了提振大市之外，也帶動一眾保險股和券商股造好。


　　不過，聶振邦指，雖然有利好的消息提振，但距離落實措施還有一點時差。因此，恒指短期內能否繼續向上，仍視乎未來兩日能否站穩在100天線（約16430）附近。他預料會恒指大致上維持在16200至16800區間徘徊。



特斯拉再次掀起減價戰



　　特斯拉繼在美國減價後，宣布中國市場車系亦全面減價，從4月21日起所有車型的售價下調近2000美元（約1.4萬元人民幣），減幅與美國一致。理想今日也宣布調整2024款L7、L8、L9與MEGA的價格，最高降幅3萬元人民幣。而且，即日起新訂購用戶及已訂購未交付的用戶均可享受新價格，並將為2024款理想L7、L8、L9及理想MEGA的已提車車主提供現金回饋。


　　理想汽車(02015)今日逆勢下跌半成，並且一度跌穿紅底，低見99元。聶振邦指，特斯拉減價對理想等一眾純電動車的影響較大，其他如比亞迪股份(01211)，因為兼有混合動力車，加上有出口市場分散風險，因此影響相對沒有那麼大。


　　若要進一步瞭解這一波減價戰的影響，可以等「五一黃金周」後公布的銷售數據。但理想股價自今年2月底、3月初的180元附近持續下跌，累積跌幅超過4成。預料股價這兩日會在100元附近爭持，若繼續下跌，相信在90元應該會有較強的支持。

 

港股 | 午市前瞻 |

理想汽車股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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