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電動車 | 理想低開6%，特斯拉中國全面降價，減幅與美國看齊

22/04/2024

．特斯拉(Tesla)繼在美國降價後，中國區車系亦全面降價，從4月21日起所有車型的售價下調近2000美元

．理想汽車(02015)現價跌5.8%，報100.1元，該股成交約35萬股，涉資3553萬元，盤中高見100.1元，最低見100.1元

 

電動車 | 理想低開6%，特斯拉中國全面降價，減幅與美國看齊

　　理想汽車(02015)現價跌5.8%，報100.1元，該股成交約35萬股，涉資3553萬元，盤中高見100.1元，最低見100.1元。

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　　綜合媒體報道，特斯拉(Tesla)繼在美國降價後，中國區車系亦全面降價，從4月21日起所有車型的售價下調近2000美元（約1.4萬元人民幣），減幅與美國一致；而在此之前，特斯拉剛剛宣布Model Y售價上調5000元人民幣。


　　據特斯拉官網，Model 3煥新版售價降至23.19萬元人民幣，降幅5.7%，Model 3長續航煥新版售價降至27.19萬元人民幣，降幅4.9%。而高價值型號Model S降至68.49萬元人民幣，Model S Plaid降至81.49萬元人民幣。Model X售價降至72.49萬元，其Plaid版車型為82.49萬元人民幣。


　　現時，恒生指數報16410，升186點或升1.2%，主板成交近22億元。國企指數報5805，升58點或升1%。恒生科技指數報3318，升40點或升1.2%。


　　即月期指新報16442，升194點，高水31點。即月國指期貨報5809，升51點，高水4點。即月科指期貨新報3317，升26點，低水1點。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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