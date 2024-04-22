中證監推多項資本市場對港合作措施，港交所低位反彈，券商看法有保留博唔過？

中國證監會近日公布5項資本市場對港合作措施，包括擬放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、擬將REITs納入滬深港通，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市等。港交所(00388)表示新措施可為香港市場帶來更多流動性，財政司司長陳茂波則指有利香港新股市場，吸引國際資金，股價低迷的港交所今早(22日)最多反彈逾3%。有券商亦認同新措施或可改善香港市場流動性，但料短期影響有限，加上港交所將於本周三(24日)公布業績，料表現麻麻，股價升勢恐難持續。

（資料圖片）

中證監公布5項對港合作措施 包括支持內地龍頭企業赴港上市

中國證監會上周五(19日)公布5項資本市場對港合作措施，包括擬放寬滬深港通下股票交易所買賣基金(ETF)合資格產品範圍、擬將房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、優化基金互認安排，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市。證監會指，將與香港方面深化合作，採取措施進一步擴展優化滬深港通機制，助力香港鞏固提升國際金融中心地位。



當局指，在兩地證監會指導下，滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支援香港國際資產管理中心建設。另當局計劃總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。當局又支持人民幣股票交易櫃枱納入港股通，目前相關業務方案已初步達成共識，下一步雙方將繼續推進業務方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等各項準備工作，爭取早日推出，助力人民幣國際化。

在優化基金互認安排方面，擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能，轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，進一步優化基金互認安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。此外，將進一步加大和有關部門的溝通協調力度，支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資。

港交所：為港市場帶來更多流動性 陳茂波：有利新股市場吸引國際資金



港交所集團行政總裁陳翊庭表示，非常歡迎中證監宣布支持香港資本市場發展的舉措。這些舉措將為國內和國際投資者提供更多投資選擇，為香港市場帶來更多流動性，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。港交所將繼續與內地合作夥伴和監管機構緊密合作，為這些舉措的順利推出做好準備工作。

另財政司司長陳茂波在網誌表示，中證監公布的措施旨在進一步拓展兩地市場互聯互通的內涵，促進兩地資本市場的協同發展，亦有利香港的新股上市市場，而更多具長遠發展和回報潛力的企業在港上市，將吸引更多國際資金來港，加強和提升香港國際金融中心地位，充分體現中央對香港的支持。



香港證監會行政總裁梁鳳儀則指，很高興在兩地證監會的共同努力和推動下，兩地資本市場互聯互通的多個項目在此時取得重大突破，相信滬深港通的擴容以及基金互認安排的優化，將為內地和國際投資者提供更豐富多元的投資產品，使香港能在國家資本市場更高水平的雙向開放中更好地發揮獨特優勢和作用。而中證監此次表態支持內地行業龍頭企業來港上市，對提升香港新股市場的吸引力和港股二級市場的流動性都有很大幫助。

美銀：新措施或能改善香港市場流動性 惟料短期影響有限

美銀發表研報指，中證監的新措施相信能長期支持香港成為區域金融中心，國內資金的潛在流入或能改善香港的流動性問題，但短期內影響應該有限，特別是關鍵措施要等到7月才會實施。然而，該行依然看好港交所，因它與中國市場和投資者的聯繫不斷改善，有利推動其未來盈利增長，維持「買入」評級，目標價290元。



美銀指，ETF通早於2022年推出，截至3月底，符合資格的香港ETF總數僅為8個，平均每日成交額為15億元，佔總成交額不足2%。中央擬放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍，新規則將所需資產管理規模大降至5.5億元，60%資金投資香港上市股票，預計合資格的ETF數量將增至15個以上。雖然資產管理規模不再是主要障礙，但對基礎資產的最低要求仍使投資於海外市場的ETF無法上榜。至於中央承諾支持內地行業龍頭企業赴港上市，考慮到現時中國嚴格控制國內IPO市場，香港可能成為潛在受益者。不過，香港市場面臨的主要壓力是缺乏資金流入，雖然中證監的支持措施能為國內外投資者提供更多選擇，但降低「港股通」門檻以及為南向投資者減免股息稅，才有可能更好解決短期流動性問題。

華泰證券：港交所長期競爭力有望提升 維持目標價356元

華泰證券指，中證監新措施將深化內地和香港的合作，港交所的長期競爭力有望提升，但同時考慮到當前ETF互聯互通和REITs市場的規模仍然較小，人民幣櫃台成交額亦較低，結合首季按季提升的香港市場日均成交額，微調對港交所2024至2026年淨利潤預測分別至126/137/144億元，前值分別為125/136/143億元，維持目標價356元及「買入」評級。





華泰證券發補充指，ETF南北向成交額自成立以來快速增長，但目前在兩地市場佔比仍較低。此外，目前兩地REITs市場規模均較小，在內地及香港兩地日均成交額中的佔比分別為0.04和0.4%。互聯互通擴容加深兩地市場融合，但對香港市場日均成交額和港交所業績的影響短期可能有限。





溫傑：中證監新措施對港交所幫助不大 不值得吸納

（溫傑）

今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他認為中證監的新措施對港股及港交所幫助不大，這些措施源自早前公布的新「國九條」頂層設計政策下，關於香港與內地股市融合的部分，重點主要是進一步加大滬深港通可投資標的包括ETF、REITs等，以及支持內地龍頭企業來港上市。不過，「畀你買一樣嘢」和「你會買一樣嘢」是兩回事，就算加大ETF選擇、增加人民幣交易櫃枱，以及讓內地投資者參與REITs買賣，不代表他們會急於去買。內地人愛買他們熟悉的東西，北水流入也通常買中資股。此外，很多細節包括ETF仍要釐清，如現時內地投資者只可買指數相關ETF，但除A股及港股外，他們為分散投資，最想買美股、日股及台股等。總之，政策方向是為幫助香港與內地進一步融合，甚至希望有助香港的國際金融中心或資產管理中心定位，但並非為了推升股市。港股近期亦已跌至16200點附近，今日因中東危機稍為淡化作出反彈不出奇，並非全因中證監的新措施。

至於對於港交所看法，溫傑指，若看淡港股，沒理由買港交所；若看好港股，也不需要買港交所，可以揀買科技股ETF，因為港交所不會受惠港股上升，只會受惠大市成交上升。港股及大市成交只有間接關係，港股可以只維持1000至1200億成交，指數卻可推升至17000點以上，到時港交所或可重上230元。另要留意，港交所將於本周公布業績，按年計表現應該麻麻，而公司將錢做定存推升投資收益亦「有數得計」，經已反映，料很難推升股價。若預期大市維持區間上落，加上港交所不算高Beta兼快將公布業績，不太值得吸納。

港交所半日升2.52%收報220元，成交8.83億元。恒指半日升282點或1.74%，收報16506點，成交595.39億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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