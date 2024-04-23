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美股 | 科技巨頭財報將公布，美股回暖標普500重上五千點

23/04/2024

．隨著美企公布財報最密集的一周到來，投資者寄望於大型科技公司研發人工智能的成果，美國股市在市值蒸發2萬億美元之後，於周一（22日）回暖

．標普500指數結束6連跌，重上5000點關口

 

美股 | 科技巨頭財報將公布，美股回暖標普500重上五千點

　　隨著美企公布財報最密集的一周到來，投資者寄望於大型科技公司研發人工智能的成果，美國股市在市值蒸發2萬億美元之後，於周一（22日）回暖。標普500指數結束6連跌，重上5000點關口。

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　　微軟、Alphabet Inc. 、Meta Platforms Inc. 和特斯拉定於本周公布業績，就此拉開「七巨頭」財報季的序幕。標普500漲43.37點，或0.9%，報5010.6點。道指漲253.58點，或0.7%，報38239.98點。納指漲169.29點，或1.1%，報15451.31點。


　　此前對中東地緣政治局勢的擔憂，及聯儲局不會急於降息的訊號引發股市大跌。華爾街分析兩極，有意見認為企業盈利會隨著經濟走強而改善，從而給市場帶來指引；但另一種意見認為，高通脹、美元走強和地緣政治緊張局勢會給前景蒙上陰影。



*黃金錄得一年來最大單日跌幅*


　　美匯指數約維持在106.12。美元兌日圓漲0.1%，至154.83，在此遭遇穩固賣壓。美元兌加元下跌0.4%，至1.3718，連續第4天下跌。澳元兌美元漲0.5%，至0.6448。紐元對美元漲0.5%，至0.5916。


　　由於中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金錄得一年來最大單日跌幅，紐約期金跌2.8%，收每盎司2346.4美元。油價走低。紐約期油跌0.4%，結算價報每桶81.9美元。布蘭特期油下跌0.3%，結算價報每桶87美元。

 

撰文:經濟通國金組

 

 

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