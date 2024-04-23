港股 | 午市前瞻 | 港股萬七短線受阻 茶百道先望10元支持

恒生指數半日報16782，升271點或1.6%，主板成交超過629億元。恒生中國企業指數報5939，升107點或1.8%。恒生科技指數報3431，升95點或2.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報330.2元，升9.8元或3.1%，成交77.39億元；美團收報106.9元，升6.3元或6.3%，成交35.64億元；阿里收報69.85元，升1.4元或2%，成交11.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

茶百道 (網上截圖)

李偉傑：美國PCE公布前港股或波動

中東局勢進一步回穩，隔晚美股VIX恐慌指數大跌9.5%，美股三大指數回升。港股延續上日反彈行情，半日再升超過200點，逼近16800。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指再登17000並非難事，因2月中起，恒指維持16100至17200區間上落，17000處於上述區間。但他提到，市場關注美國即將公布通脹數據之一的PCE指數，觀望氣氛下，港股可能於本周後段會有波動，短期受制16800至17000。

茶飲市道競爭大 茶百道、奈雪的茶欠缺上行動力

茶百道(02555)搶先蜜雪冰完成港股IPO，今早掛牌上市，但上市即破發，半日較招股價17.5元大瀉超過三成。李偉傑坦言，新股上市即跌超過三成實在有點多，新股難看支持位，初步先以10元整數位心理關口，如仍有持貨或加倉的投資者，未跌穿10元可繼續持有博反彈，跌穿則唯有止蝕離場。他指，茶百道歷史市盈率約為20倍，比起同行奈雪的茶(02150)27倍仍相對較便宜，但目前跌勢過急，操作上不宜過快入手。



李偉傑分析，目前內地茶飲品牌遍地開花，競爭劇烈而且同質性高，消費者容易尋找替代品，由於欠缺獨特性，個別茶飲股難以突圍而出，須待茶績公布且有特別表現，才有望帶動股價跑贏大市。

至於蜜雪冰城，李偉傑表示由於該股仍未完成IPO，暫時難以評論。

茶百道股價1分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

奈雪的茶股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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