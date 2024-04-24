蘋果iPhone首季在華銷量下滑，舜宇股價穿底可否博反彈？

有研究公司指，蘋果公司第一季在中國的iPhone銷量按年大跌19%，是4年以來最差銷售表現，蘋果手機市佔率跌至第三位，華為手機銷量則升近七成，市佔率已與蘋果相差無幾。此外，據報蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro大削今年出貨量，明年也可能無新機種。不過，蘋果概念股僅舜宇光學(02382)連日下挫，今早(24日)最多再跌逾6%低見33.3元，自上月公布去年盈利減半後已累跌近40%。不過，中金及花旗早前仍予舜宇目標價約63元，或可否趁低博反彈？

（舜宇光學網頁截圖）

iPhone首季在華銷量按年跌19% 華為手機銷量增七成



獨立研究公司Counterpoint Research報告指，受到華為推出新智能手機影響，蘋果旗下iPhone首季在中國市場銷量大跌19.1%，是自2020年初疫情爆發以來最差銷售表現，期內華為手機在華銷量大增69.1%。蘋果首季在中國智能手機市場的佔有率亦按年下跌4個百分點至15.7%，市佔率跌至第三位，而排在第四位的華為市佔率大增6.2個百分點至15.5%，與蘋果僅相差0.2個百分點。另中資品牌Vivo首季排名第一位，市佔率17.4%；第二位是從華為分拆出來的榮耀，市佔率16.1%。小米(01810)則排第六位，市佔率升1個百分點至14.6%。而中國智能手機市場首季增長約1.5%，連續兩季錄得增長，主要由本土品牌增長帶動。



Counterpoint分析師Ivan Lam指，華為回歸衝擊蘋果在中國高端手機市場的表現，而且蘋果的換機需求較數年前略有下降，但iPhone最近數周銷量正穩定地緩慢改善，相信當第二季iPhone有更多新顏色選擇，以及推出更進取銷售策略時，或能令蘋果銷量重回正軌。





IDC：全球智能手機首季出貨量增7.8% 惟iPhone跌近一成

另外，數據調研機構IDC上周發布報告指，2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長7.8%至2.894億部。IDC認為，出貨量連續第三個季度增長，有力地表明復甦正順利進行。三星以6010萬部居榜首，出貨量同比微跌0.7%，市場份額為20.8%。蘋果iPhone以5010萬部出貨量排第二，下降9.6%，份額17.3%。小米出貨量反彈，同比提升33.8%，以4080萬部排第三，份額14.1%，縮小了與蘋果之間的差距。第四、五位分別是傳音和OPPO，出貨量分別為2850萬部及2520萬部，同比分別增加84.9%及下跌8.5%。



IDC分析師Nabila Popal稱，小米正從過去兩年的大幅下滑中強勢回歸，傳音通過在國際市場的積極發展成為前五強中的穩定一員。相比之下，雖然排名前兩位的企業在第一季度都出現了負增長，但三星的整體狀況似乎比最近幾個季度更為強勁。

郭明錤：蘋果大削今年Vision Pro出貨量 明年可能無新機種

另方面，先前外媒報道蘋果旗下擴增實境(AR)頭戴裝置Vision Pro擬在中國、日本及韓國等九個國家開賣。不過，天風國際證券分析師郭明錤稱，蘋果現在已經將2024年Vision Pro的出貨量下修至40至45萬部，比當前市場共識的70至80萬部少了一大截。蘋果在美國以外市場發售Vision Pro前就砍單，說明美國市場需求急劇下滑的程度超出預期，導致蘋果更加保守地看待海外市場的需求。而蘋果也在審視產品路線圖，所以Vision Pro在2025年可能無新機種，此前市場曾預期2025年下半年還會有一款新機型。



郭明錤認為，Vision Pro的現狀也會令這款產品所代表的一系列行業新趨勢發展遜於市場預期，例如MR頭戴裝置現在的趨勢能見度依然要遜於VR，同時由Pancake驅動的光學產業營收增速，以及Micro OLED的大量生產和應用都有可能遜於預期。

舜宇3月手機鏡頭出貨量按年升33% 中金予目標價63.4元

值得一提，舜宇光學早前公布3月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年升33.7%至1.13億件，按月亦升8%；手機攝像模組出貨量按年升15.1%至4189.5萬件，兩者都主要因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位。惟手機攝像模組出貨量按月下降19.5%，主要是因為客戶端項目周期性的影響。而車載鏡頭出貨量按年升17%至843.2萬件，按月亦升8%，主要因為公司在國內新能源品牌汽車中的市場份額上升。

中金發布研報指，予舜宇「跑贏行業」評級，目標價63.4元。中金指，手機光學產業鏈在經歷了接近兩年的去庫存後，拉貨周期的底部訊號逐步明確。舜宇1至3月份手機攝像模組出貨量/手機鏡頭出貨量合計同比增長46%/38%，拉貨動能顯著優於同期手機終端銷量，高於市場此前預期。舜宇手機光學業務相對優異的出貨量表現持續反映公司在該業務較全面的客户覆蓋度與優質的產品競爭力，關注公司的盈利修復機遇。而車載鏡頭產品出貨量在春節後回歸常規拉貨節奏，汽車智能化依然是汽車行業的主要產業趨勢之一，舜宇作為行業頭部車載鏡頭供應商之一，有望持續受益於產業趨勢帶來的行業擴容。

花旗：華為Pura 70系列上市 或對舜宇股價有正面影響



另外，花旗上周對舜宇啟動30日上行催化觀察，指出華為Pura 70系列將於月內登場，新產品上市在即，可能會對舜宇的股價產生正面影響，給予「買入」評級，目標價63.5元。花旗表示，華為發布新旗艦機型，或將推動中國智能手機出貨量增長，引發資金轉投到智能手機供應鏈，而舜宇是規格升級趨勢的受惠者之一，除了在該機型的手機鏡頭方面擁有領先地位外，亦可能會供應潛望鏡頭模組，有助帶動產品平均售價及利潤增長。

花旗又指，舜宇3月手機鏡頭及車載鏡頭出貨量符預期；手機攝像模組表現落後，但預計本月出貨量會因新產品型號而有所回升。預期由於歐洲及日本處於正軌及本地新能源車銷量回升，車載鏡頭的4月出貨量或按年增加800至850萬件。

黃偉豪：舜宇中短期或現估值修復 博反彈先看38.8元

（黃偉豪）



中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，蘋果手機銷量下跌，華為手機銷量上升，就算舜宇同時接到兩間公司的訂單，在銷量一升一跌下，訂單增速也不會加快。事實上，整個手機設備行業仍有待復甦，很依靠來自手機製造商的訂單，暫不太看好。不過，舜宇股價低殘，中短期或現估值修復，可考慮現價買入博反彈，先看38.8元，跟著才可再看40元以上，惟須定下止蝕位，若低於買入價一成就要沽出止蝕。至於另一手機設備股瑞聲科技(02018)股價表現較佳，是因其以生產聲學產品為主，該領域有推出新產品，仍有一定需求，但因行業整體仍未復甦，對其看法中性，若想博反彈仍宜買舜宇。





舜宇半日跌5.73%收報33.7元，連跌兩日，累跌8.05%，成交5.95億元。其他蘋果概念股卻普遍上升，瑞聲科技升1.25%報24.4元，比亞迪電子(00285)升1.25%報24.35元，高偉電子(01415)升0.94%報17.2元，丘鈦科技(01478)升4.79%報3.28元，富智康(02038)升4.41%報0.71元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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