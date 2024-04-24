平保季績勝預期大行叫買，內險股齊炒升仲有水位？

中國平安(02318)昨日(23日)收市後放榜，雖然今年首季純利按年跌4.3%，但新業務價值升20.7%，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務皆恢復增長。大行普遍指其業績勝預期籲買入，股價今日(24日)再升逾4%，連升3日，累計升幅逾一成，其他即將公布業績的內險股也齊齊炒上，其中國壽(02628)飆逾半成。內險股預早炒業績，短線還有多少上升空間呢，業績公布後會否「見光死」？

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平保首季純利按年跌4.3% 新業務價值升20.7%



平保公布，今年首季純利367.09億元人民幣，按年跌4.3%；營運利潤跌3%至387.09億元人民幣。收入合計2758.93億元人民幣，按年跌2%。期內壽險及健康險新業務價值128.9億元人民幣，按年升20.7%，代理人渠道人均新業務價值增長56.4%；新業務價值率22.8%，增長6.5個百分點。期內壽險及健康險業務營運利潤增2.2%至272.88億元人民幣。平安產險保險服務收入806.27億元人民幣，增長5.7%，整體綜合成本率升0.9個百分點至99.6%。資產管理業務按季扭虧，錄得9.1億元人民幣，惟按年仍跌30%。截至3月底，平保資產管理規模超過7萬億元人民幣。



銀行業務方面，首季淨利潤按年升2.3%至149.32億元人民幣，營業收入跌14%至387.7億元人民幣；淨息差2.01%，按年跌0.62個百分點。於今年3月底，不良貸款率1.07%，較2023年12月31日上升0.01個百分點；撥備覆蓋率261.66%，較去年底跌15.97個百分點；核心一級資本充足率9.59%。

高盛：首季營運利潤及純利勝預期 予目標價55元

高盛發表研報指，平保今年首季營運利潤和純利略有下降，但仍好過該行和市場預期，予其H、A股「買入」評級，目標價分別為55港元和64元人民幣。平保首季壽險業務的稅後營運利潤按年增長2%，主要由於2023年合約服務利潤率(CSM)餘額按年減少6%的影響，被正面的經營變動、更大的投資組合和較低的稅費所抵銷。新業務價值按年增21%，這得益於6.5個百分點的利潤率擴張，抵銷了新業務銷售按年跌14%。平保將此歸因於佣金費用的降低和代理人生產力提高。展望未來，平保預計代理人數將逐漸穩定。

不過，高盛指，儘管平保首季純利依然強勁，但注意到盈利能力大程度被壽險業務的低債券收益所抵銷，其帳面價值增長緩慢，僅增長1%，因此預計今年投資者將較關注利率走勢。

摩通：首季業績強勁超預期 股息率或成近期催化劑

摩通指，平保首季業績強勁，超出市場預期。該股現價為2024年預期市盈率5倍，股息收益率達8%，似乎估值便宜，由於平保是唯一一家有中期派息的內地險企，股息率或成為近期的催化劑，維持「增持」評級，目標價77元。平保首季稅後營運利潤按年跌6%至387億元人民幣，略低於摩通預估的395億元人民幣；新業務價值按年增21%，勝該行預期；壽險/非壽險核心償付能力比率分別為119%和174%，按季分別增加14個百分點和5個百分點。公司的盈利和償付能力資本表明，在債券收益率下降的情況下，其財務狀況依然堅韌。而隨著新壽險銷售額強勁增長和利潤率前景改善，平保全年新業務價值或將上升。市場預期平保今年純利將達1150億元人民幣，而第一季已完成32%，市場預測有望再獲上調。



野村表示，平保首季利潤及新業務價值勝預期，綜合成本率略較該行預期高出4%。盈利按年減4%至367億元人民幣，較預測高出13%。集團所有業務的除稅後營運利潤及盈利均超出預期，當中壽險業務的除稅後營運利潤按年增長2%至273億元人民幣，盈利升0.5%至251億元人民幣，分別較預測高出3%及17%。新業務價值按年增21%至129億元人民幣，較預測高出5%，予「買入」評級，目標價由54.12元升至54.41元。

大摩：險企3月保費收入均錄正增長 料首季新業務價值大多增雙位數



另外，摩根士丹利上周發表內地保險行業報告指，內地大部分壽險企業3月新業務銷售表現強勁，所有壽險公司的保費均呈增長，按3月份總保費，人保(01339)旗下人保壽險升34.8%，平保旗下平安人壽升8.2%，太保(02601)旗下太平洋人壽升4.7%，中國人壽升4.4%，至於財險方面亦得益於汽車和非汽車保費增長。內地壽險企業今年3月保費收入均錄正增長，並料大部分保險公司今年首季新業務價值或可實現雙位數字增長。

而五大上市險企日前相繼披露最新保費收入情況，今年首季五家上市險企共取得原保費收入10664.23億元人民幣，按年增長0.96%。其中國壽實現原保費收入3376億元人民幣，按年增長3.18%；人保實現原保費收入2530.31億元人民幣，按年增長1.32%；平保實現原保費收入2644.22億元人民幣，按年增長1.64%；太保實現原保費收入1541.77億元人民幣，按年下降0.18%；新華保險(01336)實現原保費收入571.93億元人民幣，按年下降11.7%。從業務層面看，壽險業務繼續承壓。首季人保壽險原保險保費為545.18億元人民幣，按年下滑8.2%；太保壽險原保險業務收入為916.86億元人民幣，按年下降5.4%；平安人壽原保費收入為1733.02億元人民幣，按年微增0.9%。





陳鳳珠：行業未見明顯復甦 平保難升破38元

陳鳳珠



今日《開市Good Morning》節目請來特許財務分析師陳鳳珠，她指平保首季新業務價值增速雖與去年全年增速比較不算特別理想，但集團提到壽險、健康險及財產險都正慢慢恢復中。集團同時表示整體環境仍較差，經濟恢復速度不太快，其他產業相對供過於求，最終去到保險需求也不太多。不過，平保首季新業務價值仍有雙位數升幅，算有交代，但因純利仍錄得微跌，亦未知何時才見快速恢復，業績只算普通，但績前股價已炒上，現時亦升至較大阻力位，挨近100天線約34元，今年2、3月時也曾兩次升穿100天線，之後很快回落，就算升穿34元，38元阻力也較大。相信要等到集團也認為整體前景開始逐步恢復，股價才有機會繼續向上。另外，現時水浸等季節性風險較高，第二、三季業績波動性可能會加劇。

另陳鳳珠指，內險及內銀股近期都見股價有所修復，但內險仍以區間上落為主，內銀股值博率可能稍高，惟內銀即將公布首季業績，大家都擔心其息差問題，加上要不斷支持內房發展，整體壞帳恐進一步提升。不過，內銀板塊業績暫仍較平穩，而內險仍未見很明顯復甦。

平保今日收市升4.24%報34.4元，連升3日，累計升幅10.43%，成交27.47億元。其他內險股亦普遍上升，國壽升5.57%報10.04元，太保升3.89%報16.56元，人保升1.96%報2.6元，新華保險升3.77%報14.32元，財險(02328)升1.73%報9.99元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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