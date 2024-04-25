美股 | Meta財報不佳致市場動盪，大型科技股盤後遭拋售

．美股周四大致持平，但Meta盤後公布的市場展望令投資者失望，引發不安情緒，大型科技股盤後遭到拋售

．Meta預計第二季度營收365億美元至390億美元。財報公布前夕，交易員為即將公布的經濟數據做準備，股市漲升乏力

美股周四（24日）大致持平，但Meta盤後公布的市場展望令投資者失望，引發不安情緒，大型科技股盤後遭到拋售。截至美股收盤，道指下跌42.77點，或0.1%，報38460.92點。標普500基本持平，報5071.63點。納指漲16.11點，或0.1%，報15712.75點。

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Meta預計第二季度營收365億美元至390億美元。財報公布前夕，交易員為即將公布的經濟數據做準備，股市漲升乏力。但特斯拉仍暴漲12%。英偉達跌逾3%，止步兩連漲。



分析指，雖然7家科技巨頭過去兩年因盈利增長，相對於大盤表現超級出色，但這種優勢在2024年可能會減弱，2025年甚至可能會更加明顯。



*日圓跌破155增干預風險*



美匯指數漲0.14%，至105.83，日圓兌美元跌至34年新低，貶破155大關，跌至1美元兌155.37日圓，引發市場對日本政府入手干預的關注。澳元兌美元上漲0.17%，報0.6498。紐元兌美元上漲0.07%，報0.5936美元。



黃金價格持穩，市場關注美國即將公布的最新經濟數據，以判斷聯儲局政策前景。紐約期金跌0.2%，收每盎司2336.9美元。



原油價格波動，紐約期油下跌0.6%，報每桶82.81美元。布蘭特期油下跌0.5%，至每桶88.02美元。

撰文：經濟通國金組

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