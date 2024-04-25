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港交所(388)委任唐家成出任主席，史美倫任董事會高級顧問

25/04/2024

．港交所(00388)公布，議決委任唐家成接替於舉行的2024年股東周年大會完結後退任的史美倫出任董事會主席

．唐家成出任主席的任期與其董事任期將同時完結

 

港交所(388)委任唐家成出任主席，史美倫任董事會高級顧問

　　港交所(00388)公布，議決委任唐家成接替於舉行的2024年股東周年大會完結後退任的史美倫出任董事會主席，唐家成出任主席的任期與其董事任期將同時完結。根據香港交易所的《組織章程細則》第109(2)條及《證券及期貨條例》第69條，委任唐家成為主席須經香港特別行政區行政長官書面核准作實。

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　　69歲的唐家成自2023年4月26日起擔任獨立非執行董事，任期為2023年4月26日至2025年股東周年大會。


　　唐家成將會就其擔任董事會主席和其他董事委員會主席職位，收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。


　　港交所表示，有見於史美倫對全球金融業及中國內地金融市場擁有豐富經驗和知識，董事會宣布委任史美倫為董事會高級顧問，任期由今年4月25日至2025年4月24日。史美倫將繼續出任香港交易所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。

 

＊港交所新任主席唐家成:積極主動把握每一個機遇，提升市場競爭力＊

 

　　唐家成表示，深感榮幸能被選任為港交所主席。港交所在香港金融市場中扮演著關鍵角色，作為促進與中國內地市場互聯互通的領航者，港交所在推動國際資本市場發展方面承擔著不可替代的公共責任。

*鞏固和提升香港作為全球金融中心戰略地位*

　　唐家成表示，期待與港交所董事會的各位同仁、由陳翊庭領導的優秀管理團隊以及持份者緊密合作，為實現市場的可持續繁榮共同努力。他會全力以赴，帶領團隊同心協力，進一步鞏固和提升香港作為全球金融中心的戰略地位。


　　唐家成又向史美倫表示衷心的感謝，感謝她過去6年來的傑出領導。在她的卓越領導下，港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進。這也展現了史美倫的智慧、遠見和專業素養。

*必須積極主動地把握未來每一個機遇*

　　唐家成稱，在香港交易所，深知自身處於一個不斷變化的營運環境中，其中挑戰與機遇並存。儘管無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但必須積極主動地把握未來的每一個機遇，致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，並提升市場競爭力。通過有效應對當前挑戰並把握長期發展機遇，將實現對廣大投資者的承諾，同時為股東持續創造價值。

 

撰文:經濟通採訪組

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