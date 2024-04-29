美股 | 納指漲逾316點，標普500創今年最大單周漲幅

．受科技巨頭上漲提振，且最新公布的通脹數據大致符合預期，美股上周五（26日）反彈。道指漲153.86點，或0.4%，報38239.66點

．微軟和谷歌的母公司Alphabet向投資者傳達了明確信息，他們在人工智能(AI)和雲計算方面的支出正在獲得回報。華爾街分析指，這對市場來說都是個積極信號

受科技巨頭上漲提振，且最新公布的通脹數據大致符合預期，美股上周五（26日）反彈。道指漲153.86點，或0.4%，報38239.66點。標普500上漲51.54點，或1%，報5099.96點，創2024年最大單周漲幅。納指漲316.14點，或2%，報15927.9點。

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微軟和谷歌的母公司Alphabet向投資者傳達了明確信息，他們在人工智能(AI)和雲計算方面的支出正在獲得回報。華爾街分析指，這對市場來說都是個積極信號，鑒於科技股基本面保持強勁，尤其是大型科技股第一季度的表現，近期的回調為科技和AI相關股票提供了具有吸引力的切入點。



投資者本周將關注星巴克、亞馬遜和蘋果公司的財報，以及聯儲局的議息會、重要的勞動力市場和製造業數據。





*日本央行利率不變，本幣再破34年新低*



此外，美國通脹數據意味著聯儲局降息時間點可能趨向於年底。美元走強，美匯指數上漲0.47%，均106.09。日本央行宣布利率政策不變，交易員對日本央行行長植田和男沒有發出更鷹派論調感到失望，加劇了日圓跌勢。美元兌日圓飆升至34年新高，漲幅一度達1.8%，最新報158.16。



歐元兌美元跌0.3%，至1.0698，創兩周來最大跌幅。英鎊兌美元跌0.2%，至1.249，但本周上漲1%，為3月初以來最佳表現。



黃金價格單日維持上漲，但中東地緣政治風險下降，金價周線下滑。紐約期金漲0.4%，報每盎司2351.6美元。現貨市場吃緊的跡象推動原油上漲，紐約期油小幅上漲，收於每桶略低於84美元。布蘭特期油上漲0.6%，報每桶89.5美元

撰文：經濟通國金組

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