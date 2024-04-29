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日圓 | 圓匯跌破158，投資者猜測當局何時入市(日圓最新已穿160)

29/04/2024

．10:55am 更新 :日圓自1990年以來首次跌破每美元兌160日圓的心理里程碑。

．分析指，外匯干預要成功扭轉匯價走勢，除了日本經濟數據改善之外，很可能還得美國經濟增長放緩和物價壓力走低

 

10:55am 更新 

日圓自1990年以來首次跌破每美元兌160日圓的心理里程碑。


日本公眾假期導致流動性減少，日圓兌美元匯率一度下跌1.2%，至160.17日圓。價格現報每美元兌159.17日圓。
　 　

100日圓兌港元曾低見4.9146。     

 

日圓 | 圓匯跌破158，投資者猜測當局何時入市

　　日圓大幅下跌，跌破158水平。投資者猜測當局何時會開始買進以支持日圓。

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　　日本央行周五(27日)表明將維持金融狀況寬鬆後，日圓兌美元匯率跌至34年來的最低點。周一，由於日本公眾假期導致流動性減少，日圓兌美元回吐先前的漲幅，基本持平於每美元兌158.32日圓。


　　分析指，外匯干預要成功扭轉匯價走勢，除了日本經濟數據改善之外，很可能還得美國經濟增長放緩和物價壓力走低。不過目前的水平表明當局必須盡快採取行動，否則將面臨信譽危機的風險。

 

撰文：經濟通國金組

 

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