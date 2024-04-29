  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指 | 恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八

29/04/2024

．港股上周升1400點後升勢未止，今日為港股期結日，恒指繼上周五觸及250天線後，今早於250天線上開市，隨後升幅持續擴大至超過300點，為自去年11月以來首次觸及18000大關

．AI股未炒完；商湯(00020)升6.7%，報1.27元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅1.2倍

 

恒指 | 恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八

 

　　港股上周升1400點後升勢未止，今日為港股期結日，恒指繼上周五觸及250天線後，今早於250天線上開市，隨後升幅持續擴大至超過300點，為自去年11月以來首次觸及18000大關。

 

推薦閱讀：

【外圍經濟】Jefferies將標普年底目標上調至4900

Jefferies全球量化策略主管Desh Peramunetilleke在報告中指出，考慮到美國的經濟前景，將標普500指數年底目標從4700點上調至4900點.......

 

【內房困局】佳兆業集團在港清盤呈請聆訊再押後至5月27日

外電報道，香港法官周一在法庭上把針對佳兆業集團(01638)的清盤呈請聆訊，進一步押後至5月27日舉行.......


　　四川成都宣布，今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。重磅利好消息刺激全內房股急升，民企內房升勢強勁；融創中國(01918)升26.5%，報1.43元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅50.5%；萬科企業(02202)升15.1%，報4.79元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅29.8%；旭輝控股集團(00884)升16.7%，報0.35元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅55.6%。


　　新城發展(01030)升13.1%，報1.38元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅45.3%；綠城(03900)升12%，報6.72元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅33.6%；龍湖(00960)升8.9%，報11.98元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅31.6%。



*商湯續升近7%*


　　AI股未炒完；商湯(00020)升6.7%，報1.27元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅1.2倍；優必選(09880)升14.7%，報202元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅21.8%；微盟集團(02013)升4.3%，報1.46元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.8%。


　　現時，恒生指數報17976，升324點或升1.8%，主板成交逾729億元。國企指數報6361，升92點或升1.5%。恒生科技指數報3793，升75點或升2%。


　　即月期指新報17950，升270點，低水26點。即月國指期貨報6356，升74點，低水6點。即月科指期貨新報3786，升67點，高水10點。


　　上證綜合指數報3111，升22點或升0.7%，成交3184.65億元人民幣。


　　深證成份指數報9674，升210點或升2.2%，成交3771.49億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

2024-04-29｜美通脹強勁 美股早有反應！｜「走塑」紙股無著數？｜航運股分析 ｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

965

下跌

516

不變

280

無成交

861

恒生指數

17,878.13

最大成交額股票

00700

騰訊控股

349.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 112.200
  • 09968 滙景控股
  • 0.037
  • 09918 麗年國際
  • 0.325
  • 01741 日贏控股
  • 0.390
  • 01889 三愛健康集團
  • 0.023
股份推介
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.070
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 63.300
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.430
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 23.900
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.910
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.220
  • 00700 騰訊控股
  • 349.600
  • 01299 友邦保險
  • 58.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.050
  • 00388 香港交易所
  • 257.400
報章貼士
  • 00229 利民實業
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 00382 中滙集團
  • 2.510
  • 目標︰$2.70
  • 01776 廣發証券
  • 7.990
  • 目標︰$9.30
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.530
即時重點新聞

29/04/2024 12:07  恒指升226點報17878，碧服飆9%龍湖漲逾8%友邦升8%

29/04/2024 10:59  恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八

29/04/2024 10:55  【外圍經濟】圓匯率一度跌破160，兌港元曾低見4.9146

29/04/2024 08:24  內地赴港澳商務簽注全國通辦並可停留14天，人才簽注擴至京滬

29/04/2024 07:50  《國金頭條》納指漲逾316點，標普500創今年最大單周漲幅

29/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７４億元，買中行沽美團

29/04/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】大摩升港鐵至「增加權重」，麥格理微降中石化目標

26/04/2024 10:44  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀

29/04/2024 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８２５０，一周拆息較上日升５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前曕 | 恒指短期升勢急速料有調整，短炒內房可吼旭輝新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友
人氣文章

著數速遞

五一黃金周優惠 | 五一勞動節商場優惠合集：德福購物低至1折 / 信和商場身份證中數字請睇戲 / MOKO消費滿額最多獲$500贈券
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場遇不公平不合理事件？如何專業而不失尷尬以英文表達不滿？兩大情景教你處理
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門食到！新加坡名店BURNT ENDS期間限定菜單：流心鵪鶉蛋撻、北海道海膽皇帝蟹沙律包、西澳藍龍蝦、澳洲純種黑毛和牛西冷！嘗盡澳洲燒烤風味菜
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌的另類投資：購入酒桶，成為真正的高階威士忌酒迷！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

中大文物館展覽《潤物有聲》：探索文物與我們的故事，從考古考現拉近展品與生活距離
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大腸癌症狀 | 鄧達智分享10年前患癌經歷！靠一款康復期食療提升體能！醫生：發現3個症狀可能是大腸癌警號新文章
人氣文章
不煙不酒女生感冒、唇皰疹、尿道炎及腸胃炎經常發作？兩個生活習慣累事！即睇5大器官排毒時間及中醫養生建議
人氣文章
過勞死前兆 │ 日接240外賣訂單、工作逾15小時，42歲單親爸爸疑過勞致腦中風出血死！醫生：出現4個症狀要留意！即Check自己是否過勞
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 12:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 12:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 12:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2024 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事29/04/2024
京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金