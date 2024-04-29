恒指 | 恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八

．港股上周升1400點後升勢未止，今日為港股期結日，恒指繼上周五觸及250天線後，今早於250天線上開市，隨後升幅持續擴大至超過300點，為自去年11月以來首次觸及18000大關

．AI股未炒完；商湯(00020)升6.7%，報1.27元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅1.2倍

港股上周升1400點後升勢未止，今日為港股期結日，恒指繼上周五觸及250天線後，今早於250天線上開市，隨後升幅持續擴大至超過300點，為自去年11月以來首次觸及18000大關。

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四川成都宣布，今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。重磅利好消息刺激全內房股急升，民企內房升勢強勁；融創中國(01918)升26.5%，報1.43元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅50.5%；萬科企業(02202)升15.1%，報4.79元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅29.8%；旭輝控股集團(00884)升16.7%，報0.35元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅55.6%。



新城發展(01030)升13.1%，報1.38元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅45.3%；綠城(03900)升12%，報6.72元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅33.6%；龍湖(00960)升8.9%，報11.98元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅31.6%。





*商湯續升近7%*



AI股未炒完；商湯(00020)升6.7%，報1.27元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅1.2倍；優必選(09880)升14.7%，報202元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅21.8%；微盟集團(02013)升4.3%，報1.46元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.8%。



現時，恒生指數報17976，升324點或升1.8%，主板成交逾729億元。國企指數報6361，升92點或升1.5%。恒生科技指數報3793，升75點或升2%。



即月期指新報17950，升270點，低水26點。即月國指期貨報6356，升74點，低水6點。即月科指期貨新報3786，升67點，高水10點。



上證綜合指數報3111，升22點或升0.7%，成交3184.65億元人民幣。



深證成份指數報9674，升210點或升2.2%，成交3771.49億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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