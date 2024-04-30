港股 | 午市前瞻 | 恒指料牛熊線附近徘徊 內銀股摸頂 下月宜吼AI股

恒生指數半日報17781，升34點或0.2%，主板成交近648億元。恒生中國企業指數報6290，升7點或0.1%。恒生科技指數報3707，跌5點或0.2%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及中海油(00883)；騰訊收報346.4元，跌1.2元或0.3%，成交19.55億元；友邦收報58.05元，升0.75元或1.3%，成交19億元；中海油收報20.5元，升0.74元或3.7%，成交18.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及中行(03988)；中行收報3.55元，跌0.08元或2.2%，成交16.78億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團(03690)及商湯(00020)；美團收報109.7元，跌1.7元或1.5%，成交13.74億元；商湯收報1.16元，跌0.05元或4.1%，成交13.13億元。

(網上截圖)

聶振邦：本周料17500至18000上落

港股昨日觸及18000關後受阻，恒指今早維持於17800上下爭持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股去年11月亦曾重上18000關，但不久即見回吐壓力，如今港股重上18000前已連升多日，加上本周餘下周四及周五兩個交易日，北水停止流入，預計恒指大幅突破18000機會偏低，料先維持在17500至18000上落。

但他指出，港股氣氛暫時偏向正面，因為剛公布內地4月份PMI好過預期，觀望5月中公布的通脹數據會有更好表現。

內銀股連升多日 績後料現獲利潮

四大國有銀行皆於昨日公布今年首季業績，純利均現1至3%倒退，內銀股今早個別發展，建行(00939)、工行(01398)半日升不足1%；農行(01288)微跌；中行(03988)純利倒退近3%，為四大行當中最多，半日跌約2%。

聶振邦坦言，四大行純利減少與人行減息不無關係，內地未來繼續維持偏低利率多少會影響內銀收入。股價方面，內銀股整體已累積較大升幅，中行已持續上升了三個月，如今第一季業績亦已公布，預計資金將逐步流出內銀板塊，中行料面臨調整。

招行(03968)昨日公布首季淨利380.77億人民幣，按年跌1.96%；股價今早受壓，半日跌約2%。但聶振邦指，招行走勢上暫未見有太大回調空間，預計後市會在32至35元橫行。

5月可留意內險及AI股

聶振邦認為，資金自內銀板塊流出，較保守的資金將轉為追入內險股。他指出，雖然內險股日線圖走勢凌厲，但月線圖走勢仍於低位徘徊，料將持續吸引資金趁低吸納。平保(02318)於去年12月以來受制於38元，現價入手較輸蝕，建議待回落至32.5至33元再部署，並以38元為短線目標。

另外，聶振邦認為，較進取一部分資金會於5月進一步追捧AI股，因AI需求在今年將逐步提升，料將有更多消息刺激炒作，如昨日已傳出特斯拉將在中國與百度(09888)就地圖和導航功能展開合作，預計AI板塊將有更多利好消息湧現。股價方面，百度一直受制於1月中的下跌裂口，聶振邦認為可於下跌裂口底部約103元部署，短炒上望裂口頂部約113元。

招行股價走勢 (經濟通HV報價系統截圖)

中行股價走勢 (經濟通HV報價系統截圖)

建行股價走勢 (經濟通HV報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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