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比特幣 | 首批虛擬資產現貨ETF今掛牌，港交所指助提升流動性

30/04/2024

．本港首批比特幣及以太幣現貨ETF今日正式於港交所掛牌上市，共涉及6隻，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行

．該批ETF產品全數設有港幣和美元櫃枱，而華夏基金發行的兩款ETF產品，更設有人民幣櫃枱

 

比特幣 | 首批虛擬資產現貨ETF今掛牌，港交所指助提升流動性

　　本港首批比特幣及以太幣現貨ETF今日正式於港交所掛牌上市，共涉及6隻，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行。該批ETF產品全數設有港幣和美元櫃枱，而華夏基金發行的兩款ETF產品，更設有人民幣櫃枱，具體包括華夏比特幣ETF(03042)、華夏以太幣ETF(03046)、博時HashKey比特幣ETF(03008)、博時HashKey以太幣ETF(03009)、嘉實比特幣現貨ETF(03439)及嘉實以太幣現貨ETF(03179)。

 

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*港交所:虛擬資產現貨ETF上市助提升市場流動性*


　　港交所(00388)行政總裁陳翊庭在上市儀式上表示，虛擬資產現貨ETF上市可吸引更多投資者，有助提升投資市場流動性，感謝為香港虛擬貨幣ETF發展繼續努力的機構。


　　署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，有關規管虛擬資產場外交易的立法建議公眾諮詢，收到70份回應，會盡快總結諮詢文件，就發牌制度向立法會提交草案。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀則提醒，虛擬貨幣並不是適合所有投資者，需要理解風險，她又指出虛擬貨幣是香港的里程碑，能為香港市場增加新動力。



*嘉實:全球首創實物申贖產品，港虛擬資產生態圈邁向新里程*


　　嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利在上市儀式上表示，香港作為國際金融中心，自2022年10月發布虛擬資產在港發展宣言以來，一直致力於推動數字資產的行業發展和生態建設。嘉實比特現貨ETF、嘉實以太幣現貨ETF正式在港上市，不僅是亞洲市場首次推出的數字資產現貨ETF，同時也是全球首創的實物申贖產品，標誌著香港虛擬資產生態圈邁向新的里程碑。



*華夏基金:為投資者提供更多選擇及穩健回報*


　　華夏基金管理有限公司總經理李一梅表示，數字貨幣ETF是金融科技第一步，華夏基金為投資者提供更多選擇和體驗，將持續秉持風險控制，為投資者提供穩健的回報。

　
　　博時國際董事長兼CEO連少冬表示，未來會與HashKey發展優勢，透過合規、高效服務提供投資者選擇，共同書寫虛擬市場新篇章。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-04-30｜港股重上萬八關 南北水假前齊食糊｜五一長假至 出行股慎防反高潮？｜虛幣現貨ETF登場｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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