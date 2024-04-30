匯控 | 首季香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤跌6.7%

．滙控(00005)公布2024年第一季度業績

．香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年跌6.7%至54.57億元

滙控(00005)公布2024年第一季度業績。期內，HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤按年跌42.2%至18.11億元(美元．下同)；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年跌74.3%至6.97億元；香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年跌6.7%至54.57億元。

推薦閱讀：

韓國兩大工會將於周三（1日），五一國際勞動節當天，在首都首爾舉行大規模集會。警方預計可能引發交通混亂，呼籲市民減少駕駛私家車出行........

警方今日以誤殺罪拘捕一名男子，他涉及2022年發生在秀茂坪的致命工業意外。案發於2022年9月7日早上.......

按業務劃分，財富管理及個人銀行固定滙率除稅前利潤按年跌40.3%至31.81億元；工商金融固定滙率除稅前利潤按年跌32.8%至32.8億元；俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定滙率除稅前利潤按年升1.8%至20.25億元；企業中心固定滙率除稅前利潤按年升4.67倍至41.64億元。

＊首季列帳基準稅前利潤跌1.8%，連特息派31美仙＊

期內列帳基準稅前利潤126.5億元)，按年跌1.83%，符合預期，每股基本盈利0.54元，董事會已通過派發第一次股息每股0.1美元。此外，於完成出售加拿大銀行業務後，董事會已批准派發每股0.21元特別股息，將於2024年6月與第一次股息一同派付。



期內，固定匯率除稅前利潤126.5億元，按年跌2.17%。

＊滙控首季收入增3%，預期信貸損失7億美元＊

截至今年3月底止首季業績，收入增至208億美元，增加6億美元，增幅為3%，已計及策略交易中收購及出售業務的影響。收入增長亦反映財富管理及個人銀行業務旗下財富管理產品以及環球銀行及資本市場業務旗下股票及證券融資業務客戶活動增加的影響，部分抵銷了外匯業務收入相對於表現強勁的2023年第一季錄得的跌幅。



期內，淨利息收益為87億美元，減少3億美元，主要反映存款轉移。非利息收益增加9億美元，反映交易收益增長13億美元，主要來自環球銀行及資本市場業務。於淨利息收益列賬的相關資金成本增加13億美元。此外，費用收益增長5%。按固定匯率基準計算，收入增加3%，達到208億美元。



期內，淨利息收益率為1.63%，較2023年第一季下跌6個基點。與2023年第四季比較，淨利息收益率上升11個基點，反映阿根廷惡性通脹及貨幣貶值的影響，部分升幅被負債資金成本上升所抵銷。



首季度預期信貸損失為7億美元，較2023年第一季增加3億美元。2024年第一季的提撥主要包括財富管理及個人銀行業務和批發業務的第三級提撥，而2023年第一季的提撥則反映經濟假設的有利變動及第三級提撥減少。2024年第一季預期信貸損失（年率）佔客戶貸款總額之百分比為30個基點（包括持作出售用途款額）。



普通股權一級資本比率為15.2%，較2023年第四季增加0.4個百分點，主要受資本生成、策略交易對普通股權一級資本比率和風險加權資產的利好效應淨額影響，但預期中的應付股息（包括完成出售加拿大銀行業務後的每股0.21美元特別股息），以及於2023年底業績公告中宣布的股份回購，抵銷了部分增幅。

＊滙控:祈耀年擬退任行政總裁，集團考慮內部及外部人選接替＊

集團行政總裁祈耀年已知會董事會，有意於擔任該職位近五年後自公司退任。作為集團行政總裁，祈耀年監督集團成功轉型。在其任內，滙豐曾錄得創紀錄的盈利和逾十年來最高的回報。他成功簡化集團架構並專注於重心業務，最新行動是出售加拿大和阿根廷業務，以及建立滙豐在可持續發展方面的領導地位。



滙豐集團主席杜嘉祺對祈耀年自2019年接任該職以來所擔任的領導角色，以及其自1987年加入滙豐以來作出的貢獻表示謝意。杜嘉祺表示，董事會就祈耀年對公司的領導致敬。他服務滙豐37年，表現卓越，非常感謝他多年來對集團所作的傑出貢獻。他推動轉型策略，精簡集團架構並專注重心業務，以達致更高回報。滙豐正以強勁姿態，步向另一個發展和增長里程。



祈耀年表示，能夠領導滙豐是一項殊榮。37年前初入職時，從未想像過會有幸成為這家偉大銀行的集團行政總裁。對集團的成就感到驕傲，這有賴滙豐員工的才能、投入和專注。對他們克盡己職致以衷心感謝，並祝願他們在集團發展的下一階段繼續取得成功。經過五年的繁重工作後，現在是時候讓在個人和事業生活之間取得較佳平衡。打算今後在投資組合管理方面尋求發展。



董事會已正式展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選。在此期間，祈耀年會繼續擔任集團行政總裁職務，以確保順利和有序過渡。祈耀年將留任集團行政總裁至其繼任人履職，並同意於其12個月通知期屆滿（2025年4月30日）前與集團保持聯絡，以協助過渡。因此，他於通知期內預期會如常收取薪酬、代替退休金之現金津貼、福利及固定薪酬津貼。

撰文:經濟通採訪組

2024-04-30｜港股仍有資金追落後？｜商湯今早回吐 屬正常調整？｜拆解內銀股業績｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇