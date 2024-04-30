比特幣 | 證監會：認可虛擬資產現貨ETF，不代表鼓勵大眾投資

．證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，證監會認可相關ETF上市，不代表支持或鼓勵大眾投資相關虛擬資產

．重申監管制度無法免除市場本身的各種風險，特別是虛擬資產投機性較大、價格非常波動，提醒只有能承受風險的投資者才應考慮相關產品

本港首批6隻虛擬資產現貨交易所買賣基金(ETF)今日掛牌。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，證監會認可相關ETF上市，不代表支持或鼓勵大眾投資相關虛擬資產，重申監管制度無法免除市場本身的各種風險，特別是虛擬資產投機性較大、價格非常波動，提醒只有能承受風險的投資者才應考慮相關產品。

推薦閱讀：

韓國兩大工會將於周三（1日），五一國際勞動節當天，在首都首爾舉行大規模集會。警方預計可能引發交通混亂，呼籲市民減少駕駛私家車出行........

警方今日以誤殺罪拘捕一名男子，他涉及2022年發生在秀茂坪的致命工業意外。案發於2022年9月7日早上.......



蔡鳳儀今日出席上市儀式時稱，雖然近年虛擬資產市場面對不少動盪，包括穩定幣崩盤、交易平台倒閉等，令投資者蒙受重大損失，但見到市場仍有不少投資需求，因此決定制訂全面的監管架構，認可受監管的虛擬資產現貨ETF上市，認為符合公眾利益。



她又指，虛擬資產ETF上市，是本港ETF市場發展的重要里程碑，隨著中證監提出多項措施優化互聯互通制度，包括放寬合資格ETF產品範圍等，相信在當前充滿挑戰的市場環境下，可以及時為香港金融發展注入新動力，未來將繼續研究推動業界充分利用相關措施。

撰文:經濟通採訪組

2024-04-30｜港股仍有資金追落後？｜商湯今早回吐 屬正常調整？｜拆解內銀股業績｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情