港股 | 午市前瞻 | 長線資金回流 恒指萬九有望 比特幣五萬美元支持強

恒生指數半日報18155，升392點或2.2%，主板成交超過641億元。恒生中國企業指數報6420，升147點或2.3%。恒生科技指數報3850，升150點或4.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報359.8元，升12.6元或3.6%，成交37.7億元；美團收報118.7元，升9.2元或8.4%，成交31.47億元；阿里收報76.15元，升1.8元或2.4%，成交29.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(資料圖片)

龔偉廷：外資料重新部署中港股市 恒指反覆上試萬九

假期過後港股復市，雖然無北水流入，但隔晚美國聯儲局主席鮑威爾偏鴿言論進一步刺激港股氣氛，恒指繼周一(29日)及周二(30日)企穩250天線後，今早再於250天線以上開盤，隨後升幅持續擴大，盤中一度升超過400點，重上18000關，半日高見18201。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，恒指今趟升浪主因中國經濟數據有改善，市場憧憬經濟前景將未如想像中差，而過去外資已大幅拋售中資股，在經濟數據轉好的前提下，外資將需要重新加倉中港股市。



他提到，過去兩星期港股成交額顯著回升，日均成交額維持1000億元以上，反映已有長線資金回流，預料後市上升動力充足，恒指即使上試19000亦不意外。但他指，港股市況波動，部分投資者短線獲利將令恒指抵達19000前會有較大波動，建議投資者不妨先繼續持貨，不用急於離場或加倉，預計今趟升浪將維持較長時間。



熱門比特幣ETF淨流出累幣價 宜分注吼入ETF

美國聯儲局開始議息至宣布維持利率不變期間，比特幣價格大幅波動，失守60000美元心理關口及100天移動平均線後，今早在港上市之比特幣現貨及期貨ETF均受壓，半日平均跌約9%。龔偉廷指，鮑威爾言論並未如想像般鴿，減息步伐再度拖慢為其中一個令虛幣價格受壓的原因。另一方面，美股市場最熱門的比特幣ETF—貝萊德IBIT，打破過去幾十日以來的淨流入紀錄，轉為淨流出約3700萬美元，亦是不利比特幣價的一大要素。

他指出，不排除幣市因香港批出6隻比特幣現貨ETF而借好消息出貨，造成近日比特幣較大跌幅。但他提到，因為虛擬貨幣對息口敏感，預計即使長線基金亦會於後市逐步增加虛擬資產投放，認為投資者現時亦可考慮開始部署相關虛幣ETF。但他建議分注投放，現時可作首注，如比特幣進一步回落至50000美元，即約1月橫行區水平，便可作第二注部署。

華夏比特幣5分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

嘉實比特幣5分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

博時比特幣5分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

FA南方比特幣日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

FA三星比特幣日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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